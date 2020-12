Za še lažje šolanje in delo na daljavo Telekom Slovenije brezplačno povečuje hitrosti interneta in nadaljuje s širitvijo optičnega omrežja po vsej Sloveniji

V fiksnih naročniških paketih imajo naročniki Telekoma Slovenije danes višjo povprečno hitrost kot v začetku leta, pri tem pa prehajajo predvsem na optično tehnologijo. Največjo rast števila naročnikov tako Telekom Slovenije beleži pri paketih s hitrostmi 300 Mbit/s, 350 Mbit/s in 600 Mbit/s v smeri do uporabnika.

Optično omrežje tudi v bolj odmaknjenih in redko poseljenih krajih

Telekom Slovenije svoje omrežje nenehno širi in posodablja z novimi tehnologijami, saj lahko le prek zmogljive infrastrukture uporabnikom zagotavlja najsodobnejše telekomunikacijske storitve. Prek svojega zmogljivega omrežja zagotavlja visoke hitrosti internetnega dostopa gospodinjstvom in podjetjem po vsej Sloveniji, domačim operaterjem, ki prav tako uporabljajo njegovo omrežje, pa omogoča zagotavljanje kakovostnih povezav tam, kjer nimajo svoje infrastrukture.

Skladno s tem Telekom Slovenije aktivno gradi omrežje tudi na območjih, kjer ni bilo izkazanega tržnega interesa (t. i. bele lise), ali pa je bil tržni interes izražen, vendar omrežje ni bilo nikoli izgrajeno. S tem Telekom Slovenije internetni dostop in sodobne komunikacijske storitve omogoča tudi v bolj odmaknjenih in redko poseljenih krajih. V letih 2016 in 2019 so v Telekomu Slovenije sodelovali na dveh pozivih Ministrstva za javno upravo za gradnjo širokopasovnih omrežij ter se pri tem obvezali za izgradnjo novih priključkov v roku treh let od podpisa pogodbe. Obveznosti iz leta 2016 je Telekom Slovenije izpolnil v roku in s tem omogočil priklop na optično omrežje kar 44.718 gospodinjstvom v 118 občinah po vsej državi, že v tem obdobju pa je Telekom Slovenije uresničil tudi skoraj polovico obvez drugega poziva.

Zanesljivo delovanje ob izredno povečanih obremenitvah

Ob množičnem delu in šolanju na daljavo v ospredje vse bolj stopajo zmogljive interaktivne in multimedijske storitve, s tem pa se povečujejo tudi potrebe po vse bolj zmogljivih povezavah. Kljub izredno povečanim obremenitvam, je omrežje Telekoma Slovenije tako v prvem kot v drugem valu razglašene epidemije delovalo in deluje nemoteno. V Telekomu Slovenije so delo svojih strokovnjakov prilagodili tako, da tudi v teh izjemnih okoliščinah za nemoteno delo in šolanje na daljavo 24 ur na dan zagotavljajo zanesljive in varne komunikacijske storitve. Poleg tega uporabnikom zagotavljajo tehnično podporo ter skrbijo za posebne potrebe državnih institucij in podjetij po večjih kapacitetah ali dodatnih storitvah, pa tudi za kibernetsko varnost, ki je v takšnih okoliščinah izrednega pomena.

Hibridni internetni dostop

V Telekomu Slovenije naročnikom fiksnih storitev, kjer optično omrežje še ni na voljo, za dostop do interneta pa uporabljajo bakrene povezave, za še višje hitrosti priporočajo tudi dodatno storitev Hibridni internetni dostop. Hibridni dostop je kot dodatna storitev na voljo naročnikom fiksnih paketov na območjih, kjer bakreno omrežje trenutno še ne zagotavlja višjih prenosnih hitrosti, je pa na voljo mobilni signal LTE/4G, tako da je omogočena hitrost 50/10 Mbit/s.





Naročnik oglasa je Telekom Slovenije.