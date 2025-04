Za šest stanovanjskih projektov 2,84 milijona evrov

Projekt Blok B7 v soseski Podbreznik v Novem mestu republiškega stanovanjskega sklada bo prav tako prejel 700.000 evrov. V sklopu projekta bo sklad od novomeške občine odkupil 41 stanovanj z garažami. Pridobitev uporabnega dovoljenja je predvidena do konca letošnjega leta.

Ministrstvo je izbralo projekt Črnuški bajer ljubljanskega stanovanjskega sklada, ki bo prejel 700.000 evrov. Gre za nakup dela objekta, zgrajenega do tretje podaljšane gradbene faze, v katerem bodo uredili 11 javnih najemnih oskrbovanih stanovanj. Pridobitev uporabnega dovoljenja je predvidena avgusta, predaja v uporabo pa jeseni.

Projekt rekonstrukcije objekta Zalog 11 Občine Tolmin bo prejel 614.000 evrov. Projekt je že zaključen, uporabno dovoljenje za javna najemna stanovanja in muzejski depo so dobili marca. Z izvedbo projekta so po navedbah ministrstva ustvarjeni pogoji za najem sedmih stanovanj za ranljive ciljne skupine.

Projekt Hiša za mlade v Dobravljah stanovanjskega sklada Občine Ajdovščina bo prejel 444.000 evrov. Ta predvideva nakup zemljišča in gradnjo dveh dvostanovanjskih stavb s štirimi stanovanji, namenjenih mladim. Pridobitev uporabnega dovoljenja je predvidena do konca leta in vselitev stanovalcev v prvem četrtletju 2026.

Projekt Papillon I Ajdovščina ajdovskega stanovanjskega sklada bo prejel okoli 325.500 evrov. V sklopu projekta bo sklad kupil štiri stanovanja v objektu Papillon I na območju stanovanjske soseske Ribnik SB II v Ajdovščini. Stanovanja so zgrajena, uporabno dovoljenje je že pridobljeno.

Projekt preureditve nekdanje ekonomske šole v neprofitna stanovanja stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota bo prejel 55.500 evrov. Gre za energetsko prenovo objekta in preureditev v 15 neprofitnih stanovanj. Projekt je izveden, predvidena vselitev stanovalcev je letos poleti in jeseni.

Na drugem javnem razpisu so bila razdeljena vsa razpoložljiva evropska sredstva. Ministrstvo za solidarno prihodnost je tako uspešno dodelilo vseh 60 milijonov evrov, s pomočjo katerih bo zgrajenih približno 1000 javnih najemnih stanovanj, so navedli.