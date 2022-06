Za severni del Slovenije izdano oranžno opozorilo

Včeraj se je k nam razširila vroča afriška zračna masa in marsikje smo izmerili najvišje temperature letos. V najtoplejših krajih na jugovzhodu se je ogrelo do 33 stopinj Celzija, prav veliko manj pa ni bilo niti v preostalem delu države. Celo v alpskih dolinah se je živo srebro približalo tridesetici. Da je bila toplotna obremenitev še večja, je poskrbela sopara. Pri vročem in vlažnem zraku se namreč precej zmanjša učinkovitost hlajenja našega telesa, saj znoj izhlapeva počasneje, zato pa nam je še bolj vroče, kot bi pričakovali glede na izmerjeno temperaturo zraka.

Tudi večji del nedelje bo sončen, vroč in soparen. Pričakujemo lahko podobno visoke temperature kot včeraj. Sprva bo na nebu le malo oblakov, pozno popoldne pa bo oblačnost naraščala.

Medtem ko se bomo pri nas spet potili od vročine, je severna stran Alp preplavljena s hladnejšo zračno maso in nekaj tega hladnega zraka bo danes zvečer in ponoči ponovno doseglo tudi naše kraje. Ob približevanju vremenske motnje se bo čez dan v višinah krepil zahodni veter, po nižinah pa se bo veter obračal sprva na jugovzhodno, kasneje pa na severovzhodno smer, kar bo ob mešanju zelo toplega in hladnejšega zraka povzročilo nastanek nevihtnih oblakov in zelo verjetno tudi krajevnih neurij.

Že popoldne bodo nevihte začele nastajati v severni Italiji in Avstriji, pri nas pa lahko najbolj burno dogajanje pričakujemo zvečer in ponoči, ko nas bo prešla oslabljena hladna fronta. Zelo verjetno bo zvečer nad severno Italijo nastal večji nevihtni sistem, ki se bo ponoči v obliki nevihtne linije čez severno polovico Slovenije pomikal proti vzhodu. Ob tem bodo glavno nevarnost predstavljali močni sunki vetra in nalivi, možna pa bo tudi toča.

Zaradi velike količine padavin v kratkem času je danes zvečer in v noči na ponedeljek predvsem v hribovitem svetu severne in osrednje Slovenije zelo verjeten močnejši porast in razlivanje hudourniških vodotokov, prav tako so možni večji nanosi toče in vetrolomi.

Južno od Ljubljane bodo nevihte in neurja manj verjetna. V teh krajih bo marsikje ostalo suho ali pa bo padavin le za vzorec.