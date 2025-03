Za škofjeloško invalidsko podjetje CSS pripravljen poslovni načrt

"Tu pridemo do odgovornosti lastnika," je izpostavila generalna sekretarka Sindikata obrti in podjetništva Slovenije Ana Čermelj. "Pričakujemo in zahtevamo dokapitalizacijo, da se ta manko, ki se kaže v učinkovitosti ali dodani vrednosti, nadomesti z boljšo opremo," je dejala Čermelj.

Poslovni načrt predvideva, da bi v podjetju dodano vrednost na zaposlenega, ki je lani znašala 28.000 evrov, do leta 2030 zvišali na 48.000 evrov. Ta cilj bi glede na to, da je v podjetju od 40 zaposlenih 19 invalidov, dosegli predvsem s pomočjo tehnologije. Prav v slednjo pa se v zadnjih 10 let ni vlagalo.

"Trenutno imamo za 67.000 evrov povsem novih projektov, ki bodo v redne serije zagotovo prišli v večji količini, ampak to ne gre čez noč," je dejala Rebernik. Dodala je, da se spogledujejo tudi s povsem novimi področji dela, kot so sestavljanje in pakiranje. "Gre za zadeve, ki bi dopolnile naš prodajni program in ki bi jih moja ekipa, ki ima določene omejitve, lahko izvajala," je pojasnila.

Povedala je, da si ob obstoječih poslih v podjetju želijo tudi novih. Prepričana je, da so sposobni delati tudi zahtevnejše kose v manjših serijah, s čimer bi izkoristili tržno nišo, saj se večji proizvajalci težje prilagajajo. Tako bi CSS okrepil svojo konkurenčnost in prisotnost na trgu. Hkrati bodo v podjetju iskali nove sodelavce, in sicer najprej dva operaterja CNC strojev ter komercialista.

Prepričana je, da bi se na ta način v državi uresničili tisto, kar je zapisano v predlagani spremembi strategije upravljanja naložb države, ki določa posebno obravnavo invalidskih podjetij v lasti države in ki naj bi jo državni zbor predvidoma sprejemal prihodnji teden. V podjetju so pripravili seznam investicij za okoli 860.000 evrov, v kar so vključeni dva nova stroja CNC in še nekaj druge opreme. Prav tako je treba izvesti nekaj nujnih obnovitvenih del na objektu, predvsem prenoviti streho in urediti sanitarije, da se prepreči škodo na opremi in zagotovi ustrezne delovne pogoje.

Sicer v sam objekt ne nameravajo veliko vlagati, saj, kot je povedala Rebernik, želijo podjetje v roku petih let preseliti na boljšo lokacijo, v bolj industrijsko okolje, ki bi omogočalo tudi širitev.

O višini dokapitalizacije je direktorica povedala, da si želijo predvsem zagotoviti sredstva za investicije v nove stroje. Pomembna pa bi bila dokapitalizacija tudi za zagotavljanje likvidnosti. Pri tem so podjetju na pomoč že priskočili tudi dobavitelji. "Stojijo nam ob strani. Dosegli smo zelo dobre dogovore za obročno poplačilo starih obveznosti," je povedala direktorica. Podjetje pa bo moralo odplačali tudi 300.000 evrov posojila.

Rebernik pričakuje, da bodo glede dokapitalizacije še potekali pogovori s SDH. "Po novi strategiji dokapitalizacija invalidskih podjetij ne bo več vezana le na ekonomski efekt, ampak tudi na širši družbeni interes. To je tisto, kar nas bo opogumilo v komunikaciji s SDH," je izpostavila direktorica.

Delavci motivirani, vzdušje dobro

Vzdušje v podjetju je ocenila za zelo dobro. "Delavci smo motivirani, zadovoljni, da lahko delamo in upam, da smo vsem dokazali, da smo dostojen člen družbe in da si ne želimo biti na socialnih transferjih," je poudarila predsednica sindikata CSS Brigita Rutar.

Pripadnost so zaposleni pokazali tudi v delovni akciji to soboto, ko so ob pomoči škofjeloških obrtnikov in podjetnikov očistili prostore in stroje ter jih deloma tudi prepleskali in polepšali. Pripravili so tudi prostore, ki jih bodo lahko ponudili v najem in tako povišali prihodke.

Predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka in predsednik državnega sveta Marko Lotrič je povedal, da je v delovni akciji dobil dodaten vpogled v to, kako zaposleni invalidi občutijo pritiske in kako jih skrbi za prihodnost.

Čeprav Lotrič pozdravlja novo opredelitev invalidskih podjetij v strategiji, si želi, da bi invalidska podjetja v državni lasti vendarle spremenili v strateške naložbe, med katere država uvršča različna druga podjetja. "Zato pozivam vlado, naj še enkrat premislili o uvrstitvi CSS in mariborske Bodočnosti med strateške naložbe, saj bi to zaposlenim prineslo gotovost," je izpostavil Lotrič.