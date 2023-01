Za skoraj celoten Jadran izdano rdeče opozorilo: prihaja nevarno vreme

Za soboto so hrvaški meteorologi razglasili rdeče vremensko opozorilo za skoraj celoten Jadran, poroča Dnevnik.hr. Kot pojasnjujejo, to napoveduje zelo nevarno vreme. To velja za področje Reke, Kvarnerja, Velebitskega kanala in srednje ter severne Dalmacije.

V večjem delu Jadrana pričakujejo močno, ponekod na severu celo orkansko burjo, medtem ko za jug napovedujejo zelo močan jugo. Kot še napovedujejo vremenoslovci, bo v soboto najnižja jutranja temperatura med -5 in 0 stopinjami Celzija. Na Jadranu pa pričakujejo močan dež, celo sneg, predvsem v notranjosti Dalmacije.