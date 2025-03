Za slab vonj po potu ni kriv samo pot

Potenje je normalen telesni pojav, ampak seveda postane nadloga, če se zaradi tega razvije neprijeten vonj pod pazduhi. Redno prhanje in menjava oblačil ter uporaba deodoranta, ki nam ustreza, so pri tem običajno učinkovita pomoč, ni pa to tudi nega kože. Pogosto neprijeten vonj ni zgolj posledica potenja, temveč izvira iz neravnovesja mikrobioma kože, naravne zaščitne plasti koristnih mikroorganizmov. Ko se to ravnovesje poruši, lahko bakterije, ki povzročajo neprijetne vonjave, prevladajo. Rezultat? Ufff, neprijeten vonj.

Pomembno je, da se osredotočimo na ohranjanje zdravega mikrobioma kože, kar omogoča naravno zaščito pred neprijetnimi vonjavami. Pravilna skrb za kožo ne pomeni samo nadzorovanja mokrote, temveč tudi podporo, ki ohranja svežino in udobje čez dan. Pri tem so lahko zelo v pomoč probiotiki. Kot vemo že iz prehrane, so probiotiki ugodni za črevesno mikrofloro, zelo učinkoviti so pa tudi po bolezni, ko je potrebno povrniti ravnovesje v telesu.

Legendarna znamka 48, znana po svojih zaščitnih kremah za roke, sedaj ponuja deodorante s probiotiki. Nova linija 48 deo podpira kožni mikrobiom in zagotavlja dolgotrajno zaščito pred neprijetnimi vonjavami. Na ta način večplastno deluje proti neprijetnemu vonju in pametno združuje nadziranje mokrote in zaščitno nego kože pod pazduhi.

Na voljo so v treh različicah. Deodorant 48 deo Sensitive je brez aluminija in primeren za občutljivo kožo. Ne zavira potenja, ampak poskrbi, da se ne razvije neprijeten vonj. Antiperspirant 48 deo Fresh je idealen za aktivne dni z dolgo suhostjo, različica Clear pa nudi diskretno zaščito s pudrastim vonjem ves dan.