Za sladkorno boleznijo zbolela mati, nato tudi hči

Začenjamo z zgodbo mame in hčerke, ki dobro vesta, kako je, če brezskrbno otroštvo in mladost zaznamuje bolezen. Ana Sova je diagnozo sladkorna bolezen tipa 1 dobila pred skoraj tremi desetletji, ko je bila stara 17 let. Pred dvema letoma pa nov šok - zdravniki so sladkorno bolezen potrdili tudi pri njeni takrat 9 letni hčerki Sari. Ana je kljub bolezni tekla polmaratone, odločena pa je, da bo kar se da brezskrbno otroštvo omogočila tudi Sari.