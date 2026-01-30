Za slovito blejsko kremno rezino tudi že več kot osem evrov

Cene kremne rezine se na Bledu precej razlikujejo – ponekod je zanjo treba odšteti nekaj več kot štiri evre, spet drugje pa celo več kot osem.

Da je to že "celo premoženje" meni eden od domačinov. "Za ta denar dobiš že malico," je jasen. Turistka, ki je ravno danes obiskala Bled, pa pravi, da je to – glede na lokacijo – nekako pričakovano.

Cena kremne rezine v kavarni Sava Hotela Bled znaša 6,80 evra. "Zadnje minimalno povišanje pa je bilo lansko leto septembra," pojasnjuje izvršni direktor hotela Luka Stepančič. V Slaščičarni Šmon medtem pravijo, da skušajo cene ohranjati. "Gledamo, da ne dražimo toliko, da bo šla cena v nebo. Tukaj so tudi domačini, ki nimajo toliko denarja, kot jih imajo mogoče tujci, ki pridejo," pravi Aleksander Šmon. V blejski Slaščičarni Zima kremna rezina stane pet evrov, v Vili Prešeren 7,90 evra, v restavraciji Old Cellar Bled pa 8,20 evra.

Šmon ob tem sicer še pojasnjuje, da so od pandemije koronavirusa znano poskočili tudi stroški materiala in surovin. V zadnjih šestih letih se je namreč kilogram moke podražil za osem centov, liter mleka za slabih 40, 10 jajc za nekaj več kot 63 centov, kilogram sladkorja pa za 30.

Ne samo zaradi slavnega blejskega jezera, cerkvice in gradu, temveč tudi zaradi blejske kremšnite tja hodijo tako domači kot tuji turisti. "Zelo smo ponosni, da samo tukaj na Bledu in v naši kavarni strežemo resnično originalno blejsko kremšnito, ki je narejena iz popolnoma naravnih sestavin – jajc, moke, mleka," dodaja Stepančič.

Skrivnost kremnih rezin je v skrbni pripravi. V Slaščičarni Šmon povsem domače kremšnite vsak dan delajo po receptu iz leta 1966. Pri kremni rezini namreč ni pomembna zgolj cena, temveč kakovost, še pravijo.