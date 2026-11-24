O njenem stanju tudi ni obvestila lokalnega zdravnika ali nujne medicinske pomoči oziroma drugih članov ekipe medicinske pomoči. Zanjo je predlagala tri leta in pet mesecev zapora, zagovornik Marko Puš pa oprostilno sodbo. Sodba sicer še ni pravnomočna, oba pa sta že napovedala pritožbo.

Obtožena je bila v času dogodka študentka tretjega letnika medicine, danes pa je dermatologinja. Tožilka Jasmina Vesel ji v obtožnici očita, da 25. avgusta 2017 v hotelu na Krfu kot članica ekipe prve pomoči agencije Collegium Mondial Trevel, ki je organizirala maturantski izlet, pri dijakinji ljubljanske gimnazije ni prepoznala, da gre za življenjsko ogrožajoče stanje in da potrebuje nujno medicinsko pomoč.

Sodnik Marko Češnovar je presodil, da je obsojena dejanje storila iz nezavestne malomarnosti, ki je najmilejša oblika malomarnosti. Ni pa šlo za naklepno ravnanje, temveč opustitev dolžnega ukrepanja. Pri presoji je upošteval tudi, da je dogodek za nazaj videti jasnejši, kot je bil v trenutku, ko se je bilo treba odločiti.

Kljub temu pa je imela možnost in tudi dolžnost prepoznati slabo zdravstveno stanje. Obtožena bi morala po sodnikovem mnenju resno vzeti informacije, ki so jih posredovali sošolci umrle, ji izmeriti pulz in pritisk, a je bila brezbrižna in odločitev o pomoči preložila na jutro.

Tožilka je bila ves čas kazenskega postopka prepričana, da zdravstvenega stanja umrle dijakinje ni vzela dovolj resno. O tem ni obvestila niti lokalnega zdravnika, katerega telefonsko številko je imela, niti nujne medicinske pomoči ali ostalih članov medicinske ekipe ali zgolj tri kilometre oddaljene bolnišnice.

Kot del ekipe prve pomoči pa je bila po mnenju tožilke zadolžena, da se v takih primerih poveže z nekom, ki ima več znanja. Glede telefonskega klica kolega iz ekipe prve pomoči je dejala, da je šlo zgolj za "seznanitveni klic", iz katerega ni bilo mogoče razbrati, da gre za urgentno stanje.