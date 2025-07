Za smrt italijanskega turista v Sloveniji kriva okužba z E. coli

Takoj po objavah novic o Balbonijevi smrti in po tem, ko je po kopanju v Bohinjskem jezeru poginilo več psov, so se tudi italijanski mediji začeli spraševati, ali bi bili vzroki smrti lahko enaki. A če obstaja pri poginih psov sum na povezavo s cianobakterijo, je obdukcija zdaj pokazala, da je fant umrl zaradi druge bakterije - E. coli.

Bakterija v našem telesu, kot pravi Logarjeva, živi z nami v sožitju. Ko se premaknemo v drugo okolje, pa so tam tudi drugi E. coli, ki nam lahko začnejo povzročati zdravstvene težave. "Te Escherichia coli so pogosto povezane z drisko na potovanjih, sicer pa Escherichia coli pri nas najpogosteje povzroča okužbe sečil, lahko povzroča tudi okužbe ran, okužbe dihal, včasih je povezana tudi z okužbami krvi," dodaja Logarjeva.

"Pravzaprav je Escherichia coli tako razširjena bakterija, da ne moremo natančno reči, kje se je nekdo okužil s to bakterijo. Včasih zadoščajo že bakterije, ki so v našem črevesju. Lahko torej pride do prehajanja bakterij iz črevesja v krvni obtok. Tu so torej potrebne zelo natančne mikrobiološke povezave, da lahko vzpostavimo vzročno povezavo," še dodaja infektologinja.

Cianobakterija pri ljudeh medtem povzroči drugačne zdravstvene težave: "Najpogosteje gre za izpuščaje, povezujejo jo tudi s pojavom bruhanja, driskami, izjemoma s kakšnimi hujšimi zdravstvenimi težavami."

In medtem ko je zdaj konec negotovosti, v kateri so tedne živeli starši preminulega fanta, pa so v negotovosti še vedno lastniki poginulih psov. Še zdaj namreč nihče nima izvidov obdukcij. In tako tudi smrti živali za zdaj še ni mogoče povezati z vodo iz Bohinjskega jezera.