Za sodelovanje v raziskavi z ležanjem v postelji v treh dneh že 200 prijav

Fotografija iz francoskega laboratorija, kjer trenutno poteka ena od raziskav 'bed rest'. Sodelujoči mora ves čas ležati, ves čas se mora vsaj z eno ramo dotikati hrbtišča postelje, leže pa mora opravljati tudi malo in veliko potrebo ter se umivati in prehranjevati.

Kot je pojasnil vodja raziskav Igor Mekjavić z IJS, je oglas prišel v javnost nepričakovano in nekoliko prezgodaj, a vse navedeno na njem drži. V njem je pisalo, da iščejo moške, stare od 18 do 45 let, ki so lažji od 95 kilogramov in dobrega zdravja, za fiziološke raziskave in 60-dnevno ležanje v postelji v obdobju od septembra do decembra za plačilo 12.000 evrov bruto. Čeprav je marsikoga presenetilo ponujeno plačilo za sodelovanje v raziskavi, gre pravzaprav za minimalno plačo, je poudaril Mekjavić.

V raziskavi z naslovom Učinek vibracijske vadbe med hipoksično neaktivnostjo bodo primerjali in ovrednotili različne vadbene strategije za življenje v vesoljskih plovilih, s čimer bi lahko preprečili izgubo mišične in kostne mase ter spremembe v srčno-žilnem sistemu astronavtov, kar so ključne težave astronavtov. Poleg tega bodo raziskovali tudi vid, ki ga astronavti po dolgotrajnem življenju v vesolju začnejo izgubljati, je za STA pojasnil Mekjavić. Rezultati raziskav pa ne bodo v pomoč le astronavtom, temveč tudi pri reševanju zdravstvenih vprašanj na Zemlji.

Po koncu fizioterapija in rehabilitacija

Prijave za sodelovanje v raziskavi bodo po besedah Mekjavića predvidoma zbirali do sredine junija, čeprav jih je že sedaj dovolj. Izbor ekipe preiskovancev bo nato trajal nekaj tednov. Raziskavo bodo vsem prijavljenim najprej zelo natančno predstavili, nato pa z zainteresiranimi organizirali tudi individualne razgovore. Sledili bodo intenzivni zdravniški pregledi, nato pa bodo izbrane za nekaj dni povabili v Planico, da si pogledajo, kje se bodo raziskave odvijale, da vidijo laboratorije in preizkusijo centrifugo, je pojasnil Mekjavić.

Med samimi raziskavami in po koncu bodo preiskovanci deležni fizioterapije in rehabilitacije, po tem pa bodo uredili tudi sodelovanje z vodeno vadbo in jih spremljali še na vsakih par mesecev do trenutka, ko se bodo vrnili nazaj na izhodiščno stanje. A kot je še pojasnil Mekjavić, glede na pretekle izkušnje ne pričakujejo nobenih posledic, saj so se doslej vsi preiskovanci zelo hitro vrnili na izhodiščno stanje.

Protokol njihove raziskave, ki ga mora odobriti še komisija za medicinsko etiko pri ministrstvu za zdravje, je sicer enak protokolu v Franciji in v Nemčiji, sestavila pa ga je ekspertna skupina pri Evropski vesoljski agenciji (ESA), ki raziskave financira.