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Slovenija

Za sofinanciranje stroškov novinarskih plač štiri milijone

Ljubljana, 03. 06. 2026 14.37 pred 22 dnevi 2 min branja 3

Avtor:
STA
Mediji in novinarstvo

Vlada je na seji v načrt razvojnih programov 2026–2029 uvrstila projekt Sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest v letih 2026 in 2027 v skupni vrednosti štiri milijone evrov. Gre za enega ključnih ukrepov novega zakona o medijih, namenjenega krepitvi kakovostnega, profesionalnega in neodvisnega novinarstva.

S projektom bo ministrstvo za kulturo podprlo zaposlovanje novinarjev v splošnoinformativnih tiskanih in digitalnih medijih ter s tem prispevalo k večji stabilnosti uredništev in boljšim pogojem za ustvarjanje kakovostnih novinarskih vsebin.

Ukrep naj bi pripomogel h krepitvi medijske pluralnosti, večjemu dostopu javnosti do verodostojnih informacij in k ohranjanju profesionalnih novinarskih standardov, so v sporočilu za javnost po seji vlade zapisali na ministrstvu. Podpora bo dodeljena na podlagi javnega poziva, sredstva pa bodo namenjena sofinanciranju novih novinarskih zaposlitev za poln delovni čas.

Za izvajanje projekta sta v letih 2026 in 2027 zagotovljena po dva milijona evrov letno. Projekt je pomemben korak pri uresničevanju javnega interesa na področju medijev in pri zagotavljanju pogojev za dolgoročno delovanje kakovostnih in uredniško avtonomnih medijev.

Sofinanciranje novinarskih delovnih mest je eden od sistemskih ukrepov nove medijske zakonodaje, s katerim država odgovarja na izzive medijskega sektorja in prispeva k bolj odpornemu in raznolikemu medijskemu prostoru, so še navedli.

Novi zakon o medijih, ki ga je DZ sprejel septembra lani, je med drugim predvidel sheme državnih pomoči za medije, da bi tiskanim medijem olajšali digitalni prehod, digitalne medije pa krepili. Kot so tedaj pojasnili na ministrstvu, to pomeni sofinanciranje distribucije tiskanih medijev in novih zaposlitev v uredništvih ter sofinanciranje digitalnih naročnin.

Namen shem je omogočiti delovanje tiskanih medijev v prehodnem obdobju, ohraniti izdajanje tiskanih izdaj, hkrati pa spodbuditi razvoj boljših digitalnih storitev in vsebin na področju medijev.

Čas do februarja 2027

Na že objavljeni poziv za sofinanciranje stroškov plač novinarskih delovnih mest se je mogoče odzvati do 16. februarja 2027, na ministrstvu pa so pojasnili, da so prve odločbe v pripravi in bodo naslovnikom poslane v kratkem.

Enako po njihovih navedbah velja za objavljeni poziv za sofinanciranje sklenitve letnih digitalnih naročnin pri izdajateljih nacionalnih in regionalnih splošnoinformativnih tiskanih medijev za letos in leto 2027, na katerega se je mogoče odzvati do 31. oktobra letos.

mediji novinarstvo delovna mesta sofinanciranje
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KOMENTARJI3

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miabi
04. 06. 2026 15.27
Pa bomo imeli cenzuro.
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0 0
zmerni pesimist
03. 06. 2026 19.30
Tole ne bo šlo skozi ni več denarja
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0 0
Slovener
03. 06. 2026 15.22
Čigava vlada ?
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