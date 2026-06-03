Za sofinanciranje stroškov novinarskih plač štiri milijone

S projektom bo ministrstvo za kulturo podprlo zaposlovanje novinarjev v splošnoinformativnih tiskanih in digitalnih medijih ter s tem prispevalo k večji stabilnosti uredništev in boljšim pogojem za ustvarjanje kakovostnih novinarskih vsebin.

Ukrep naj bi pripomogel h krepitvi medijske pluralnosti, večjemu dostopu javnosti do verodostojnih informacij in k ohranjanju profesionalnih novinarskih standardov, so v sporočilu za javnost po seji vlade zapisali na ministrstvu. Podpora bo dodeljena na podlagi javnega poziva, sredstva pa bodo namenjena sofinanciranju novih novinarskih zaposlitev za poln delovni čas.

Za izvajanje projekta sta v letih 2026 in 2027 zagotovljena po dva milijona evrov letno. Projekt je pomemben korak pri uresničevanju javnega interesa na področju medijev in pri zagotavljanju pogojev za dolgoročno delovanje kakovostnih in uredniško avtonomnih medijev.

Sofinanciranje novinarskih delovnih mest je eden od sistemskih ukrepov nove medijske zakonodaje, s katerim država odgovarja na izzive medijskega sektorja in prispeva k bolj odpornemu in raznolikemu medijskemu prostoru, so še navedli.

Novi zakon o medijih, ki ga je DZ sprejel septembra lani, je med drugim predvidel sheme državnih pomoči za medije, da bi tiskanim medijem olajšali digitalni prehod, digitalne medije pa krepili. Kot so tedaj pojasnili na ministrstvu, to pomeni sofinanciranje distribucije tiskanih medijev in novih zaposlitev v uredništvih ter sofinanciranje digitalnih naročnin.

Namen shem je omogočiti delovanje tiskanih medijev v prehodnem obdobju, ohraniti izdajanje tiskanih izdaj, hkrati pa spodbuditi razvoj boljših digitalnih storitev in vsebin na področju medijev.