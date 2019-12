Za šolarje kar 12 dni novoletnih počitnic

Večina šol je sicer v ponedeljek s proslavo zaznamovala dan samostojnosti in enotnosti, ki ga kot državni praznik praznujemo 26. decembra. Šolarjem petka, 3. januarja, ne bo treba nadomeščati.

Veliko lepih želja v prihajajočih praznikih in uspeha v prihodnjem letu je učencem, dijakom in ostalim v izobraževanju zaželel tudi minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo. Ob novem letu ministra navdaja optimizem, da bi z ustvarjalnim mirom, ki bi preveval vse pore slovenske družbe, lahko v novem letu delovali še bolje, kot smo v preteklosti, je dejal v poslanici objavljeni na Facebook strani ministrstva.

Med počitnicami so mladim na voljo številni dogodki po vsej Sloveniji. V Ljubljani v zavodu Mladi zmaji se bodo lahko udeležili zanimivih delavnic in družili v dnevnih centrih. Od starega leta pa se bodo poslovili 28. decembra na "prednovoletnem žuru" v četrtnem centru Bežigrad.