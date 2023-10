Za šolarje prve počitnice v tem šolskem letu

V Ljubljani Mladi zmaji mlade od 12 do 19 let v počitniških dneh vabijo na štiridnevni potep okoli sveta. Z Društvom prejemnikov zlatega priznanja MEPI se namreč odpravljajo v počitniško kočo v Zapotoku nad Igom, kjer bodo skozi kulinariko spoznavali različne države in kulture.

V ljubljanskem živalskem vrtu jih še do torka čakajo čarovniške dogodivščine. Pogovor s prijaznimi čarovniki in čarovnicami lahko odpravi nepotrebne strahove, ki jih ljudje pogosto gojimo do nekaterih živali, kot so zveri in plazilci, so navedli v živalskem vrtu. "Skupaj bodo ugotovili, da gre za izjemno zanimiva in prijetna bitja, ki sobivajo z ljudmi v miru," so izpostavili. Poleg tega bodo razbijali mite o črnih mačkah, ki naj bi prinašale nesrečo.

Nabor številnih brezplačnih počitniških dejavnosti so pripravila tudi društva v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije. Tako v Mariboru otroke vabijo na ustvarjalno sproščanje in preživljanje prostega časa v Domu ustvarjalnosti mladih.

V Celju bodo osnovnošolci, dijaki in študenti lahko aktivno preživljali prosti čas v različnih športnih programih, ki jih brezplačno omogočajo občina, Športna zveza Celje in Fundacija za šport.

Za jesenske počitnice se je pri nas kot izposojenka iz nemščine udomačil izraz krompirjeve počitnice, ki izhaja iz pobiranja tega pridelka v času jesenskih počitnic.