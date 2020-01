Za sprehajalce na smučiščih od 100 do 800 evrov kazni

Pohodniki in turni smučarji na progah, tudi ko so te odprte, niso nič nevsakdanjega, pa čeprav s tem ogrožajo tako sebe kot smučarje. Upravljavci pohorskih smučišč so se zato odločili za pomoč zaprositi policijo.

V nadaljevanju zimske sezone bodo tako na Pohorju pogosteje izvajali skupen nadzor na smučiščih, prvi bodo že v naslednjih dneh. "Zaradi pogostejših nadzorov, ki bodo na Pohorju sledili v naslednjih dneh, vse pozivamo k spoštovanju smučarske zakonodaje in predpisov, s čimer bodo sami največ postorili za svojo varnost, pa tudi varnost ostalih prisotnih," so ob tem pozvali.

Za kršitve predpisov – ti med drugim prepovedujejo hojo po smučarskih progah v času odprtja in tudi uporabo prog po koncu obratovalnega časa – so predvidene denarne sankcije v razponu od 100 do 800 evrov.