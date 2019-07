Za stanovalce ljubljanskega živalskega vrta poseben 'sladoled', kopeli in lubenice

V ljubljanskem živalskem vrtu pred poletno vročino živali ščitijo z obilico vode, sence in lahkimi obroki ter hladnimi priboljški. Na visoke temperature so najbolj občutljivi plazilci, dvoživke in žuželke, najmanj občutljive pa so kamele, noji in surikate, ki so prilagojeni na visoke temperature v okolju.

Vsaka živalska vrsta ima temperaturno območje, v katerem lahko preživi. To je najnižja in najvišja možna temperatura in ta razpon se od vrste do vrste razlikuje, so pojasnili v ljubljanskem živalskem vrtu.

Na vročino so najbolj občutljive žuželke in dvoživke, zato jim prostore, če se temperature preveč dvignejo, občasno hladijo. Prav tako so občutljivi plazilci, ki ne morejo uravnavati telesne temperature, zato jim namenijo posebno pozornost, je povedala biologinja in pedagoginja iz Živalskega vrta Ljubljana Alma Moštrokol.

Živali se lahko kadarkoli umaknejo v senco

Živali so poleti aktivne zgodaj zjutraj in pozno popoldan oziroma zvečer, ko so temperature prijetnejše. To je treba upoštevati tudi pri obisku v živalskem vrtu. Medtem ko je pozimi zaradi krajšega dne odprt le do 16. ure, je poleti mogoče vstopiti do 19. ure, v njem pa se lahko zadržite vse do mraka, so izpostavili v ljubljanskem ZOO.

Obenem so pojasnili, da so vse ograde v živalskem vrtu zasnovane tako, da se lahko živali v katerekoli delu dneva umaknejo v naravno senco ali v notranje hladnejše prostore. Prav tako imajo čez dan vedno na voljo hladno in svežo vodo. Poskrbijo pa tudi za dodatno ohlajanje, saj živalim pripravijo prilagojene 'sladolede', dodatne kopeli ali hladne prhe.

"Tako na primer pripravimo sladoled iz mešanice krvi, vode in koščkov mesa za zveri, sladoled z ribami in mehkužci za morske leve, ter zelenjavne sladolede za šimpanze in medvede. Slonica Ganga se posladka z ohlajenimi lubenicami in melonami ter z XXL sadnim sladoledom na vodni osnovi," je naštela Moštrokolova.

Za berlinske pande klima, dunajske orangutane pa luknjaste cevi za vodo

Pod številnimi velikimi drevesi se lahko skrijejo tudi živali in obiskovalci berlinskega živalskega vrta, je v sporočilu za javnost pojasnil zoolog Tobias Rahde. Predvsem je poskrbljeno za živali, ki prihajajo iz hladnejših podnebij. Dve pandi lahko po potrebi uporabita vodotok, ohlajene zunanje površine ali pa se umakneta v klimatizirano notranjost. Druge živalske vrste se lahko potopijo v hladno vodo na potapljaški postaji ali se umaknejo v hladno skalnato jamo. Najhladnejša točka berlinskega živalskega vrtu je hiša za pingvine, kjer je temperatura okoli devet stopinj Celzija, so navedli.

Oskrbniki dunajskega živalskega vrta pa so se pohvalili s kopeljo na prostem, kjer se zabavajo njihovi orangutani. Ti predvsem uživajo v cevi z luknjami, iz katerih voda prši v vse smeri. "Orangutani se bojijo vode. Da se ohladijo, se ne kopajo, ampak se igrajo z vodo, kar jim da veliko užitka," pojasnjuje direktorica dunajskega živalskega vrta Dagmar Schratter.