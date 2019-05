Za stanovanja Koprska vrata vplačanih 100 varščin

Potem ko je DUTB organizirala dan odprtih vrat za prodajo stanovanj Koprska vrata, je do včerajšnjega dne vplačalo varščino že 100 ponudnikov. Zainteresirani lahko oddajo ponudbo za nakup do konca meseca. Ogledi za poslovni del objekta se nadaljujejo in so možni po predhodnem dogovoru.

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je od 22. aprila do 26. maja organizirala dneve odprtih vrat za prodajo 164 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti in shrambami ter več kot 2.000 m2 poslovnih prostorov v poslovno stanovanjskem kompleksu Koprska vrata. Zainteresirani kupci so se lahko dogovorili za vodeni ogled. "Do včeraj je bilo s strani ponudnikov vplačanih nekaj več kot 100 varščin, pri čemer lahko interesenti oddajo svoje ponudbe za nakup stanovanj še vse do konca meseca. Ponudb za nakup stanovanj, ki bodo oddane po tem datumu, skladno z razpisom ne bomo upoštevali," so sporočili z DUTB.

Dnevi odprtih vrat za prodajo stanovanj Koprska vratza so uspešno zaključeni. FOTO: DUTB

Na DUTB so sicer do zaključka dnevov odprtih vrat našteli več kot tisoč ogledov zainteresiranih kupcev, ki so običajno prišli z drugimi družinskimi člani ali prijatelji. V slabem mesecu dni si je tako stanovanja in poslovne prostore ogledalo skoraj 3000 posameznikov, je pojasnil Žiga Pfeifer, vodja nepremičninskega portfelja DUTB. Po uspešno zaključenih ogledih pričakujejo tudi visoko število oddanih ponudb, največ v zadnjem tednu, je še doda. Interesenti za nakup stanovanj so večinoma Slovenci, manj kot 4 odstotke oglednikov je bilo iz drugih držav, predvsem iz Italije in Rusije, nekaj pa tudi iz Anglije in ZDA. Največ zanimanja je bilo sicer izkazanega za večsobna stanovanja v višjih nadstropjih.

Vzorčno stanovanje Koprska vrata. FOTO: DUTB