'Za številne ženske 8. marec ni praznik': raziskava o nasilju in neenakosti

Pri Mediani so povzeli, da sta najbolj kritični regiji na svetu Evropa in Amerika, saj v Evropi 67 odstotkov in v ZDA 57 odstotkov žensk meni, da imajo ženske na delovnih mestih manj priložnosti kot moški. Drugod so ti deleži nižji: Bližnji vzhod in Severna Afrika (46 odstotkov), azijsko-pacifiška regija (36 odstotkov), Afrika (31 odstotkov).

Delež žensk, ki menijo, da imajo ženske več priložnosti kot moški, je sicer najvišji v Indiji, in sicer 26-odstoten. Takšnega mnenja je sicer samo en odstotek Slovenk, 70 odstotkov pa jih meni, da imajo na področju zaposlitve in kariere manj priložnosti. Se je pa to povprečje nekoliko znižalo od leta prej, ko je, da imajo manj priložnosti kot moški, odgovorilo šest odstotkov Slovenk več.

Raziskava je pod okriljem WIN (Worldwide Independent Network of Market Research) potekala med 9. oktobrom in 10. decembrom lani. Skupaj je v njej sodelovalo 29.739 ljudi iz 36 držav. V Sloveniji je raziskavo prek spletnega panela na reprezentativnem vzorcu 501 polnoletnega prebivalca izvedel Inštitut Mediana kot partner v raziskavi.

Raziskava pa je udeležene ženske spraševala tudi o tem, ali so v preteklem letu doživele fizično ali psihično nasilje, 17 odstotkov jih je v anketi priznalo, da so tovrstno nasilje v preteklem letu doživele. Odstotek je občutno višji v starostni skupini deklet med 18. in 24. letom, kjer o nasilju poroča 23 odstotkov deklet, v starostni skupini med 25. in 34. letom pa 21 odstotkov.

Kako pa je v Sloveniji? Da so plače žensk in moških enake, meni 42 odstotkov vprašanih. 34 odstotkov je medtem mnenja, da so plače žensk nižje, le dva odstotka pa, da so višje.

"Posledica tega pa je še bolj skrito nasilje znotraj doma, ki je že od nekdaj prostor, ki je zanje najnevarnejši," so opomnili. Po podatkih statističnega urada je od 15. leta dalje nasilje s strani intimnega partnerja pri nas doživela skoraj tretjina žensk, ki so bile kadarkoli v partnerskem razmerju, oz. več kot 110.200 žensk, starih med 15 in 74 let.

Na nasilje pa je pred 8. marcem opozorilo tudi Društvo SOS telefon, ki je ponovno poudarilo, da je nasilje nad ženskami ena najpogostejših kršitev človekovih pravic na svetu. Ob tem so izpostavili, da nasilja nad ženskami ni moč odpraviti brez odpravljanja neenakosti v družbi. Zato opozarjajo, da je globalna kriza tudi v Sloveniji poglobila stiske žensk, ki so pahnjene v revščino.

Ob tem dodajajo, da še vedno premalo resno prepoznavamo resnost groženj in preteklega nasilja v intimnopartnerskih zvezah, podcenjujemo psihično nasilje in ga ne obravnavamo kot enakovrednega drugim oblikam nasilja. "Zmanjšujemo ga na konflikt, breme 'pravilne priprave otroka na stik z očetom' velikokrat prelagamo na matere, ki so zapustile nasilne očete svojih otrok. To pa velikokrat pomeni sistemsko legitimiziranje nadaljevanje nadzora in nasilja nad nekdanjo partnerko in otroki ," so poudarili.

Raziskava švicarske nevladne organizacije Small Arms Survey, ki je temeljila na primerjalni analizi umorov po državah, je glede na podatke iz leta 2015 pokazala, da je Slovenija ena izmed najbolj razvitih držav, ki imajo glede na siceršnji nizek delež nasilnih smrti na globalni ravni nadpovprečno stopnjo intimnopartnerskih umorov žensk. "Kot relativno varna država, kar se tiče splošne kriminalitete, namreč v zadnjih letih opažamo porast poskusov umorov in dokončanih umorov v intimnopartnerskih zvezah. V letu 2022 jih je bilo 12," so navedli pri SOS telefonu.

Ženske, ki živijo v nasilnih intimnopartnerskih zvezah, se zaradi negotove ekonomske situacije, stanovanjske stiske, strahu in drugih kompleksnih vzrokov še težje odločajo za prijavo nasilja in zanje (včasih smrtno) nevarne odhode iz nasilnih zvez. "V javnosti še vedno prelagamo krivdo za ostajanje s povzročitelji nasilja na žrtve, nanje valimo tudi odgovornost za neukrepanje ob nasilju, in to kljub temu, da še vedno nimamo dovolj učinkovitih načinov zaščite za varne izhode iz nasilja," opozarjajo.

Prav tako pa je zaskrbljujoče tudi zanemarjanja pomena zalezovanja, ki se lahko konča tudi tragično. "Še vedno opozarjamo tudi na to, da se nasilje v družini, kjer so največkrat žrtve ženske in otroci, prevečkrat obravnava kot prekršek in ne kot kaznivo dejanje, kar daje napačno sporočilo tako storilcu kot tudi žrtvam in okolici, saj zmanjšuje njegov pomen in nasilja aktivno ne ustavlja," so jasni.

Ob tem so izpostavili tudi problematiko spolnega nasilja, kjer je sicer model "samo da pomeni da" prinesel veliko spremembo v pravo smer, a da žrtve posilstva še vedno ostajajo žrtve znotraj sistema, "kjer so pravice osumljencev velikokrat pred pravicami oškodovank".

Prav tako pa je oblika nasilja nad ženskami tudi sovražni govor, ki ohranja in povečuje neenakosti med spoloma ter pomeni kršitev človekovih pravic, so dodali. A za odpravo neenakosti so nujni sistemski ukrepi. "Zavedamo se, da marsikatera ženska ne zmore poklicati na pomoč in da zanje 8. marec ni praznik. Poslušajmo. Ne obsojajmo. Ukrepajmo. Kot sosed ali kot zaposleni v instituciji ali organizaciji za zaščito in pomoč žrtvam nasilja," so še pozvali.