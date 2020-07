Za študente in dijake z rednimi vozovnicami tudi letos poleti brezplačen javni prevoz

V preteklih letih so dijaki in študenti, ki so junija kupili mesečno vozovnico ali pa so imeli letno oz. polletno vozovnico, lahko brezplačno uporabljali javni prevoz tudi julija in avgusta. Prevoznik je to ugodnost sprva ukinil, po številnih nasprotovanjih javnosti in organizacij pa je z ministrstvom za infrastrukturo dosegel dogovor, da bodo študentske vozovnice ostale brezplačne tudi letošnjega julija in avgusta.

Za brezplačno uporabo javnega prevoza v poletnih mesecih se je med drugim zavzemala Študentska organizacija Slovenije, ki je trdila, da so brezplačne vozovnice zaradi slabe finančne situacije letos za mlade še posebej pomembne. Ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca so zato spodbudili, naj pripomore k umiku ukrepa, o čemer smo že poročali. PREBERI ŠE Redne dijaške in študentske vozovnice letos ne bodo omogočale brezplačnega javnega prevoza poleti Kot so nam sporočili z ministrstva za infrastrukturo, so v zadnjih dneh dobili veliko vprašanj o veljavnosti subvencioniranih terminskih vozovnic za javni potniški promet za dijake in študente v juliju in avgustu, kar je bil očitno tehten razlog, da je prevoznik na koncu prvotni načrt spremenil. "Z veseljem sporočamo, da je bil po dodatnih pogovorih dosežen dogovor, da bodo prevozniki tudi letos, ne glede na njihov objektivno izjemno težak finančni položaj zaradi izpada dohodkov zaradi epidemije koronavirusa, ponudili brezplačno podaljšanje terminskih vozovnic za dijake in študente za mesec julij in avgust," so zapisali na ministrstvu.