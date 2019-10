Za svoje delo ne dobivajo ne plače ne malice, na nogah pa so 24 ur na dan

Prav posebni policisti so v Posočju pomembno prispevali k zmanjšanju hitrosti na cestah. Agencija za varnost prometa in policija sta silhuete policistov postavili na območju bovške policijske postaje. Izkazalo se je, da so vozniki zaradi njih umirili vožnjo, zato bodo te umetne "policiste prometnike" odslej postavljali na kritičnih cestnih odsekih po vsej Sloveniji.