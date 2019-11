Obilno deževje na površje za hišo v Kočevju naplavilo človeško ribico

Naš bralec nam je posredoval fotografije človeške ribice, ki jo je našel v okolici Kočevja ob visoki vodi – ob obilnem deževju je podtalna voda iz kraškega sveta s seboj prinesla tudi tega jamskega vretenčarja. Jamskega biologa Gregorja Aljančiča smo vprašali, kako pravilno ukrepati ob tovrstni najdbi.

Naš bralec Blaž Marinčičnam je posredoval fotografije človeške ribice, ki jo je našel za hišo v okolici Kočevja – ob obilnem deževju podtalna voda iz kraškega sveta namreč ’pribruha na plano’, je povedal Marinčič, s tem pa včasih naplavi tudi našega edinega jamskega vretenčarja, ki ga mnogi poznajo predvsem iz Postojnske jame. Slovenska zakonodaja človeško ribico ščiti od leta 1951, velja pa za zavarovano vrsto, ki je na Rdečem seznamu opredeljena kot ranljiva. Ključno je, da v primeru, da najdete človeško ribico, čim prej pokličete dežurni telefon zatočišča SOS Proteus – dobite jih lahko na številki 031-804-163, oglasil pa se vam bo Gregor Aljančič, strastni jamski biolog, ki je od leta 2007 vodja Jamskega laboratorija Tular. To zatočišče deluje z dovoljenjem ARSO, kot partner v mreži Zatočišča za zaščitene prosto živeče živali, ki ga vodi dr. Zlatko Golob. O tem, da obilne padavine na površje naplavijo tudi človeške ribice, je sicer pisal že Janez Vajkard Valvasor. "Ključno je, da najditelj najde pravi naslov za to, da sporoči svojo najdbo, ampak obstajajo različne poti, kako ljudje na koncu pridejo do nas. Včasih kličejo tiste, ki jim prvo padejo na pamet, potem pa nekako pride do nas, upam, da še pravočasno," pove Aljančič.

FOTO: Blaž Marinčič

Ko smo Aljančiču povedali za najdbo, o kateri nas je obvestil naš bralec, ga je sicer razveselilo, da jo je najditelj vrnil nazaj v naravno okolje, a je poudaril, da za njih to še ni končana zgodba. "Pomembne so podrobnosti najdbe, to, da se človeško ribico vrne na pravo mesto," je dejal. "Lahko se zgodi, da jo najditelj poškoduje, četudi v dobri veri, ko ji poskuša pomagati. Če ni znanja, potem lahko pride tudi do kakšne napake," je opozoril. Ključno je, da živali ne spustimo nazaj kar kamorkoli. "Če zdaj malo karikiram - če bi jo s Kočevskega nesli spustit nekam na Notranjsko na primer, v neko jamo celo, kjer so že človeške ribice, pa bi si kdo mislil ’saj to je njeno domovanje’ … V resnici so si posamezne populacije lahko genetsko zelo različne in bi s tem seveda mešali to naravno genetsko pestrost, ki se je skozi evolucijo oblikovala," je razložil Aljančič, ki je dejal, da s tem obstaja tudi naravnost bolezni. To, da najditelj obvesti zatočišče, je pomembno ne le za rešitev ribice, temveč tudi za beleženje podatkov o njeni dejanski razširjenosti. Kako pravilno postopati?

Ključni ukrepi ob najdbi človeške ribice izven jam FOTO: Jamski laboratorij Tular, Društvo za jamsko biologijo