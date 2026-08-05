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Za Tea zbrali milijon, po zavrnitvi ZZZS potrebujejo še 1,5 milijona

Ljubljana, 05. 08. 2026 10.22 pred 1 uro 4 min branja 30

Avtor:
A.K.
Teo s starši

Za osemletnega Tea, ki se bori z uničujočo redko genetsko boleznijo – Duchennovo mišično distrofijo, so njegovi starši s pomočjo srčnih ljudi zbrali že dober milijon evrov za njegovo zdravljenje z genskim zdravilom v ZDA. Ker je ZZZS sedaj zavrnil kritje stroškov zdravljenja, je njegovo edino upanje, da družina zbere potrebna 2,5 milijona evrov s pomočjo donacij.

"Teu se čas izteka, njegova bolezen stalno napreduje in gensko zdravljenje lahko prejme samo, dokler še lahko hodi. Zato sva vsak dan v prošnji, da čim prej zberemo potrebno vsoto, da lahko gremo v ZDA," pravi njegov oče David Slodnjak.

"Zavrnitev s strani ZZZS naju je zelo prizadela, čeprav sva jo pričakovala, saj so tudi Jaku, ki ima isto bolezen, nedavno zavrnili kritje stroškov zdravljenja. Za Jaka so srčne Slovenke in Slovenci zbrali sredstva in nedavno je v ZDA prejel zdravljenje, zato z vsem srcem verjameva, da bomo to omogočili tudi Teu. Za Tea smo sedaj zbrali že več kot milijon evrov, natančneje 1.037.000 evrov, tako da do cilja potrebujemo še 1,5 milijona evrov. Teo je resnično prekrasen fant, ki ga čaka skrajno kruta usoda, zato ob tem prosiva vse ljudi dobrega srca, da zanj namenijo donacijo, da bo lahko čim prej prejel gensko zdravljenje."

Teo s starši
Teo s starši
FOTO: Društvo Viljem Julijan

 "Ko sva videla, da je za Tea zbran prvi milijon evrov, sva bila ganjena do solz. Težko je opisati, kaj pomeni zavedanje, da je toliko ljudi stopilo skupaj za najinega otroka. Vsaka donacija nama daje novo moč in upanje. Ob zavrnitvi s strani ZZZS zdaj še bolj kot prej veva, da je Teova prihodnost odvisna od srčnosti ljudi," pravi njegova mama Dragica.

"To gensko zdravljenje je edino, ki neposredno zdravi vzrok bolezni, tako da nadomesti okvarjen gen in spodbudi proizvodnjo beljakovine distrofina v mišičnih celicah. Pri tem zelo upočasni napredovanje bolezni, kar potrjujeta tako najnovejša klinična študija kot otroci, ki so zdravljenje prejeli, med temi tudi štirje slovenski otroci. Teo sedaj prejema le podporno zdravljenje s kortikosteroidi, ki imajo zelo hude stranske učinke, hkrati pa tudi novo zdravilo, ki preprečuje vnetja v mišicah. Nobeno od teh podpornih zdravil pa se po načinu delovanja ne more primerjati z genskim zdravljenjem," dodaja njegov oče.

Kakšno bolezen ima Teo?

Teo ima Duchennovo mišično distrofijo, eno najtežjih redkih genetskih bolezni. Bolezen povzroča postopno propadanje mišic po vsem telesu. Otroci sprva še hodijo, tečejo, se igrajo in sodelujejo pri vsakodnevnih dejavnostih, nato pa jim bolezen korak za korakom jemlje mišično moč, gibanje in samostojnost. Pri Duchennovi mišični distrofiji je čas neusmiljen. Po 8. letu starosti, kolikor je star tudi Teo, bolezen pogosto začne hitreje napredovati in otroku postopoma odvzemati sposobnosti, ki jih še ima. Hoja po stopnicah, vstajanje s tal, tek in daljše razdalje postajajo vse težji, mišična moč pa nezadržno upada. Brez učinkovitega zdravljenja številni otroci že v zgodnjih najstniških letih izgubijo sposobnost samostojne hoje, pozneje pa bolezen prizadene tudi roke, dihalne mišice in srce. Za Tea zato šteje vsak mesec in vsak dan. Ključno je, da gensko zdravljenje prejme čim prej, dokler še hodi in izpolnjuje vse zdravstvene pogoje. Teo je v ZDA že opravil potrebne preglede in preiskave, tamkajšnji zdravniki pa so potrdili, da lahko prejme gensko zdravljenje.

7-letni Teo, za katerega se zbira 2,5 milijona € za zdravljenje z genskim zdravilom v ZDA
7-letni Teo, za katerega se zbira 2,5 milijona € za zdravljenje z genskim zdravilom v ZDA
FOTO: Društvo Viljem Julijan

"V našem društvu smo žal pričakovali zavrnitev kritja stroškov zdravljenja s strani ZZZS, saj smo že ob sprejetju zakona o skladu za redke bolezni opozarjali, da je zakon neustrezen in da sklad v praksi ne bo deloval, kar se je sedaj tudi potrdilo. Mnenje tujega zdravnika, ki je bilo priloženo Teovi vlogi na ZZZS in je podajalo podporo zdravljenju, je bilo ignorirano, hkrati pa ni bilo pridobljeno drugo dodatno mnenje tujih zdravnikov. Zato smo nedavno tudi že apelirali na novega ministra za zdravje, da se sklad za redke bolezni uredi in da končno zagotovimo, da bo država najtežje bolnim otrokom krila stroške zdravljenja z najnovejšimi zdravili in da staršem ne bo več potrebno zbirati zamaškov in donacij," pravi dr. Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan, "ob tem pa se skupaj s Teovimi starši iz vsega srca zahvaljujemo vsem, ki podpirajo Tea in zanj prispevajo donacijo. Teo nima več veliko časa, bolezen napreduje, zdravljenje pa mora prejeti, dokler še izpolnjuje pogoje."

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KOMENTARJI30

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motorist_mb
05. 08. 2026 12.08
Res bolano da ne dajo denarja 😡
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+2
2 0
amihelic
05. 08. 2026 12.08
Tole bi delila na socialnih omrežjih... morda pa se bo kaj poznalo.... kar me zanima je... ali lahko ljudje iz tujine kako prispevajo na nek dostopen način? 1919 mislim da tu ne bo šlo?
Odgovori
+1
1 0
Mclaren
05. 08. 2026 12.04
Bo ta vlada, naklonjena zdravstvu tole porihtala... Vsaj tako so se oglašali med kampanjo.
Odgovori
+1
1 0
Bbcc123
05. 08. 2026 12.17
3. Je vladala pa ni. In sedaj 4. Bo. Na nikolovo v nedeljo.
Odgovori
0 0
travc
05. 08. 2026 11.58
Kako je to lahko tako drago?
Odgovori
+1
1 0
Perrun
05. 08. 2026 11.55
meni je grozno zaradi fantka, a tu povsem zaupam stroki.
Odgovori
+1
2 1
Bbcc123
05. 08. 2026 12.12
Dvoživkarjem. Ne bi bil tako prepričan.
Odgovori
0 0
Groucho Marx
05. 08. 2026 11.50
Lewaci si brez sramu z vojaškimi častmi pokopali tistega, ki nosi največ zaslug za divjo privatizacijo zdravstva.
Odgovori
+3
4 1
Bbcc123
05. 08. 2026 11.55
Janša še ni umrl.
Odgovori
-2
2 4
asdfghjklč
05. 08. 2026 11.50
meni za zdravstvo vsak mesec trgajo 450 eur + skoraj isto toliko še od delodajalca, torej okoli 900 eur skupaj, zato mi še samo enkrat naj en curčev ZZZS reče, da ne bo takim otrokom plačeval zdravljenja v tujini, ker naša država ni sposobna pozdraviti take otroke!
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+1
2 1
Bbcc123
05. 08. 2026 11.45
Koliko pri nas preplačujejo medicinsko opremo, da se Janša vozi z ladjo po Mauritiusu z največjim dobaviteljem medicinske opreme in kuje dobiček. Mene bi bilo tako sram. Tu pa ne pomagajo otrokom. Res podlo in ne človeško.
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+0
4 4
radar
05. 08. 2026 11.44
Zdravljenje je zavrnil koncilij UKC Ljubljana, zato ZZZS ne more plačati zdravljenja v ZDA. Dajte nehat zavajati. Prodim, ce lahko napisete kam lahko nakažemo pomoč. Lp
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-1
0 1
Bbcc123
05. 08. 2026 11.52
Teo10 na 1919.
Odgovori
-1
0 1
V.Sam
05. 08. 2026 11.32
Kje je Osterc, ali privatizira zdravstvo? Dviga plačo radiologom in njemu lojalnim? Tina je govorila " pacienti so prvi" ali res?
Odgovori
+4
6 2
Bbcc123
05. 08. 2026 11.34
Ni več Tina. Sedaj Je Urška J. Zato pa je tako.
Odgovori
-1
5 6
Bbcc123
05. 08. 2026 11.28
Dajmo narod donirat za otroško življenje gre.
Odgovori
-5
2 7
Bbcc123
05. 08. 2026 11.38
Kateri kre.ten da minus.
Odgovori
-6
1 7
Bbcc123
05. 08. 2026 11.46
Koliko vas je. Potem ni čudno da janšizem obstaja.
Odgovori
-1
1 2
gullit
05. 08. 2026 12.07
Kje vi najdete Janšo, jao. Mislim da ste tudi potrebni pomoči. Pošljite pomoč na Bbcc1235 ali Bbcc12310 na 1919.
Odgovori
0 0
You cant handle the truth
05. 08. 2026 12.12
nekaj od komentarjev od BBcc 18. 02. 2026 pod člankom: Financiranje zdravljenja redkih bolezni, a ne za vse otroke: "Ta vlada uredila👌🏻Janšisti se bojo razpočili.😂😂😂" in pa "Hvala vlada. Teo.👍🏻" res je dobro zrihtal golob, edino nevem zakaj potem spet zbiramo denar...
Odgovori
-1
0 1
Bbcc123
05. 08. 2026 12.16
pv Janez Janša. Zdravniki fidez SDS ZZZS. Norca se delate otrok pa čaka na zdravljenje. Razguli.
Odgovori
0 0
Bbcc123
05. 08. 2026 12.20
Ker bagra doktorska zajebava. Sklad za redke bolezni na ZZZS je. Doktorji pa nočejo odobrit fidez SDS.
Odgovori
0 0
GorazdT
05. 08. 2026 11.16
V članku se je pozabilo ključno. Kdo želi lahko pomaga z: Teo 10 na 1919 In prispeva 10 eur za pomoč Teu. Če v članku ni podatko kako se lahko pomaga, je pomankljiv. Sam se m poslal SMS včeraj.
Odgovori
+2
5 3
Bbcc123
05. 08. 2026 11.36
Jaz že velikokrat. Pozitivne zgodbe. Par evrov na posameznika reši otroško življenje.
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-5
1 6
Googlebot
05. 08. 2026 11.05
Potem pa se mi v Evropi delamo norca iz ZDA in govorimo kako je zdravstvo pri nam v EU "brezplačno" ja ko odmislimo koliko nam vsaki mesec od plače odbijejo. In potem ko rabiš zdravilo ali operacijo, pa ni druge opcije kot samoplačniško v zda. Bravo evropa za štopel na flaši medtem ko nas ostali svet prehiteva po levi in desni.
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+11
11 0
Bbcc123
05. 08. 2026 11.29
Tukaj pa res. Res pa je da si v Ameriki večina ne more privoščiti tako dragih zdravil.
Odgovori
-6
1 7
HitraVeverca
05. 08. 2026 10.50
Nehajmo izbirati denar za ameriška zdravila, in s tem denarjem pričnimo financirati evropske znanstvenike! Zakaj nosimo denar v ZDA kjer nas rubijo???
Odgovori
+13
14 1
HitraVeverca
05. 08. 2026 10.51
ko sploh niso potrjena da deluje..
Odgovori
+10
10 0
Bbcc123
05. 08. 2026 11.29
Daj ne bluzi več lepo te prosim.
Odgovori
-7
0 7
jutri_pa_res
05. 08. 2026 10.43
Žal naša stroka pravi, da v resnici zdravila za to genetsko napako ni. So neke poskusne raziskave, ki pa niso pokazale izboljšanja ali celo ozdravitve in ne vem, zakaj je potem v ZDA to sploh dovoljeno prodajati. Ljudje v življenjskih stiskah so za ozdravitev (še posebej za otroke) itak pripravljeni dati vse, kar imajo ali lahko zberejo z raznimi akcijami in z lahkoto padejo v kremplje goljufivih farmacevtov ali 'zdravilcev'. Celo Drnovšek je v zadnji stiski šel k nekemu indijskemu fakirju, ki je baje bil že nekaj ljudi ozdravil raka... Vedeti moramo, da za 2 milijona lahko recimo vstavimo 200 umetnih kolkov ali kolen ljudem, ki trpijo v bolečinah in čakajo nekaj let, ker ZZZS nima dovolj denarja…
Odgovori
+14
14 0
Bbcc123
05. 08. 2026 11.32
Zato ker prinas vejo da bo glupi narod zbral za zdravilo. Oni pa bojo kradli naprej.
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-3
2 5
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