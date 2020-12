Za terapije starša šestletne Line potrebujeta 60.000 evrov

Mirjana in Blaž Šukelj iz Posavja sta starša skoraj 6-letne deklice Line, ki je bila rojena v 24-tednu nosečnosti. Zaradi nedonošenosti je utrpela nevrološke, dihalne in številne druge poškodbe, ki botrujejo njenim številnim diagnozam, med drugim razvojnemu zaostanku in zmerni duševni motnji. Lina je tako še vedno odvisna od 24-urne nege odrasle osebe, prav zato z njo mama ostaja doma. Staršema je za deklico uspelo najti kombinacijo terapij, ki ji dejansko pomagajo, vendar zanje potrebujeta vsaj 60.000 evrov.

Starša sta zato pripravila online Facebook licitacijo, denar od licitiranih izdelkov se nakazuje direktno na obstoječi Linin račun, ki je že ves čas zbiranja odprt pri Škofijski Karitas Celje. V kolikor želite tudi sami pomagati lahko denar nakažete na TRR: SI56 0510 0801 5567 619, sklic: 29356 za Lino.