Za tožilce velja ničelna toleranca

O primeru murskosoboške tožilke, ki so jo policisti ustavili med kontrolo prometa, voznica pa je imela v krvi kar dva promila alkohola, bomo še pisali, saj je vodja državnega tožilstva v Murski Soboti sporočil, da bo zoper funkcionarko sprejel ustrezne ukrepe in o tem obvestil generalnega državnega tožilca. Prav tako je dejal, da mora za tožilce veljati ničelna toleranca do vožnje pod vplivom alkohola.

Vodja državnega tožilstva v Murski Soboti, višji državni tožilec Drago Farič, je potrdil, da je funkcionarka njihovega tožilstva vozila pod vplivom alkohola, ki je presagalo zakonsko dovoljeno mejo. "Zoper funkcionarko bom sprejel ustrezne ukrepe in o tem obvestil generalnega državnega tožilca," je na naša vprašanja odgovoril Farič in dodal, da se državno tožilstvo zaveda, da je vožnja pod vplivom alkohola preko dovoljene meje eden dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče, zaradi česar mora za tožilce veljati ničelna toleranca. Prvi je o tem dogodku poročal Vestnik, ki je navedel, da so pomurski policisti prejšnji teden pri voznici namerili dva promila alkohola v krvi, vožnjo pod vplivom alkohola pa si je privoščila prav murskosoboška tožilka.Na policiji tega zaradi varovanja osebnih podatkov sicer niso potrdili. Dva promila alkohola je skoraj štirikrat več, kot je pri voznikih še dovoljeno po zakonodaji. Po neuradnih podatkih Vestnika naj bi tožilka pijana vozila v svojem prostem času. Voznici sicer poleg visoke globe (1200 evrov) grozi tudi odvzem vozniškega dovoljenja. Po zakonu namreč policija vozniku, ki ima več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka ali 1,10 grama alkohola na kilogram krvi (promila), poleg globe izreče tudi 18 kazenskih točk. To pa pomeni avtomatsko prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.