SAB za 'levosredinsko vlado brez strank, ki so odgovorne za slabo stanje države'

Včeraj popoldne je potekala seja izvršnega odbora stranke SAB. Nad trenutnimi razmerami v državi so zaskrbljeni, zato si prizadevajo za čimprejšnji odhod na volitve. Kot so zatrdili, so v stranki SAB nanje kadrovsko, finančno in programsko dobro pripravljeni. Govorili so o povolilnem sodelovanju opozicijskih strank in sprejeli sklepe o podpori sodelovanju štirih strank ter pripravi in podpisu dokumenta o povolilnem sodelovanju.

Kot izhodišča so navedli "ponovno vzpostavitev spoštovanja temeljnih ustavnih in demokratičnih vrednot, kot so človekove pravice, pravna država, neodvisni mediji in svoboda govora". V stranki se zavzemajo za volilni nastop vsake stranke s svojo listo kandidatov in programom. "Po volitvah oblikujemo trdno levosredinsko vlado brez strank, ki so odgovorne za trenutno slabo stanje države. Naša vrata so odprta za pogovore z morebitnimi novimi strankami, če bodo delile našo skupno vizijo in vrednote." Ponovili so tudi, da bo predsednik vlade prvak stranke, ki bo na volitvah osvojila največ glasov.

Že včeraj sta v oddaji 24UR ZVEČER Brane Golubovič (LMŠ) in Matjaž Han (SD) ponovila, da se v naslednji vladi ne vidijo s strankami, ki sestavljajo aktualno vlado in podpirajo določene skupine in posameznike, ki odkrito zagovarjajo nacistične in fašistične ideje. Zavrnila sta tudi povabilo Janeza Janše k povolilnemu sodelovanju. Medtem pa tudi na NSi predvsem iz ust predsednice SD Tanje Fajon letijo kritike, da ni sodelovanja in pogovorov z Novo Slovenijo, ki podpira Janšo.