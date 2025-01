Za tretjo razvojno os eno novo gradbeno dovoljenje, za najzahtevnejši del v teku javno naročilo

Predvideni rok izvedbe gradbenih del na sklopu E je 52 mesecev, kar pomeni, da če se bo gradnja začela letos, bo končana v letu 2029. To pa je rok, do katerega naj bi bila po zadnjih ocenah pristojnih zaključena gradnja hitre ceste od Šentruperta do Slovenj Gradca.

Sklop E je del odseka hitre ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem. Je najdaljši in obsega največ objektov, in sicer deset viaduktov, dva dvocevna predora ter več kot 35 opornih in podpornih konstrukcij, so med drugim našteli na Darsu.

Izvajalec, ki mu je bila v prvi fazi javnega naročila za izvedbo del na sklopu E (Velunja) priznana sposobnost sodelovanja, je konzorcij družb Kolektor CPG, ki je vodilni partner, ter partnerjev Kolektor Koling, Pomgrad, Gorenjska gradbena družba, Euro-Asfalt in CGP Novo mesto, so za STA pojasnili na Darsu.

Del ceste je tudi omenjeni sklop C (Škale), za katerega je Dars 10. januarja letos pridobil gradbeno dovoljenje. Ta sklop bo povezoval že zgrajeni sklop D (Gaberke) s sklopoma B (Škalsko jezero) in H (Konovo), ki sta trenutno v gradnji.

Dolžina hitre ceste v sklopu C je 2,7 kilometra. Širina karakterističnega prečnega profila hitre ceste znaša 22,6 metra, vsako smerno vozišče pa ima po dva vozna pasova širine 3,5 metra, je objavil Dars.

Na sklopu C bodo zgradili tri viadukte, poimenovane Škale, Odraž in Hrastovec, v skupni dolžini približno 620 metrov. Zgrajena bosta tudi dva podvoza, 2500 metrov podpornih in opornih konstrukcij, dva cevna prepusta ter štirje zadrževalni bazeni s skupno prostornino 380 kubičnih metrov. Predvidenih je tudi 810 metrov protihrupnih ograj, visokih do 4,1 metra. V sklopu gradnje sklopa C bodo tudi prestavili komunalno infrastrukturo.

Sicer pa so na severnem kraku tretje razvojne osi, ki je načrtovan od avtocestnega križa pri Šentrupertu do meje z Avstrijo na Holmcu v občini Prevalje, za zdaj dela končana na skupno dveh sklopih odseka Velenje–Slovenj Gradec, in sicer na sklopu D (Gaberke) in sklopu F (Jenina).

Kdaj se bodo začela dela na ostalih sklopih, še ni točno znano. Na pridobljeno gradbeno dovoljenje za sklop G (Podgorje) je bila vložena tožba, zato še ni pravnomočno. Za sklop A (Velenje) pa Dars še ni pridobil gradbenega dovoljenja. Začetek gradnje je tako odvisen od pravnomočnosti gradbenih dovoljenj in uspešne izvedbe druge faze javnega naročila.