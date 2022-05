Za tri mesece določena najvišja cena 95-oktanskega bencina in dizla

V državi so znova omejene cene bencina in dizelskega goriva. Vlada se je tako odločila zaradi pričakovanih motenj na trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen. Dodatne motnje se Evropi obetajo na trgu energentov, potem ko je Ukrajina napovedala ustavitev tranzita tretjine ruskega plina v Evropo.

Maloprodajna cena neosvinčenega 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih od danes ne sme preseči 1,560 evra za liter, najvišja dovoljena cena za liter dizla pa je 1,668 evra. Najvišjo veleprodajno ceno neosvinčenega 95-oktanskega bencina je vlada na torkovi dopisni seji določila pri 1,540 evra. Za liter dizla je cena v veleprodaji regulirana pri 1,648 evra. Ukrep bo trajal tri mesece, do vključno 10. avgusta. icon-expand Bencinska črpalka FOTO: Shutterstock Uredba o določitvi cen določenih naftnih derivatov po navedbah vlade podjetjem nalaga, da zaradi ukrepa določitve najvišje dovoljene drobnoprodajne in veleprodajne cene naftnih derivatov ne smejo prenehati prodajati blaga. Vlada pa bo zato po izteku ukrepa za čas njegovega trajanja določila primerno nadomestilo podjetjem, ki jim ta ukrep povzroča občutno škodo. Po podatkih treh glavnih naftnih trgovcev (Petrola s 318 servisi, OMV s 120 servisi in MOL Slovenija s 53 servisi) je ocena občutne škode, ki podjetjem nastaja zaradi ukrepa določitve najvišje dovoljene drobnoprodajne cene, približno 30 milijonov evrov na mesec. V to oceno ni vključena morebitna škoda, ki bi podjetjem nastala zaradi ukrepa določitve najvišje dovoljene veleprodajne cene. Ob kontroli cen in obveznosti prodaje po regulirani ceni zakon ob občutni škodi predvideva povračilo trgovcem. To bi tako lahko državo stalo vsaj 30 milijonov evrov na mesec, pri čemer je bila cena na precej nižji ravni regulirana že od sredine marca do konca aprila. PREBERI ŠE Golob o podražitvah goriv: Vlada se maščuje ljudem, ker je niso izvolili Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena je določena na podlagi zadnje sedemdnevne povprečne reprezentativne cene naftnih derivatov za Slovenijo, ki so bile sporočene Evropski komisiji za Weekly Oil Bulletin. Najvišji možni veleprodajni ceni sta za 0,02 evra na liter nižji od določene drobnoprodajne cene, kar po oceni vlade omogoča prodajo derivatov tudi malim trgovcem. Odločitev o vnovični regulaciji cen pogonskih goriv je vlada sprejela dan po tem, ko je ob rekordnih cenah goriv v zadnjih dneh regulacijo napovedal najverjetnejši mandatar za sestavo nove vlade Robert Golob. PREBERI ŠE Ukrajina napovedala ustavitev tranzita tretjine ruskega plina v Evropo Ukrajina je medtem v torek sporočila, da bo danes zaradi višje sile primorana ustaviti dobavo plina po plinovodu v regiji Lugansk, po katerem dnevno pošlje 32,6 milijona kubičnih metrov oz. tretjino vsega ruskega plina v Evropo.