Za tri sabotaže na celjskih tirih osumljen mladoletnik

Ljubljana, 25. 11. 2025 10.23 | Posodobljeno pred 12 minutami

Celjski kriminalisti so prejšnji teden odvzeli prostost starejšemu mladoletniku, ki ga sumijo, da je na železniške tire kar trikrat postavil predmete in s tem ogrozil življenja in varnost železniškega prometa. Več podrobnosti bodo celjski policisti podali ob 11. uri, njihovo izjavo bomo v živo prenašali na naši spletni strani.

"Mladoletnik je osumljen, da je v zadnjih treh mesecih na železniške tire v Celju nastavil različne predmete," so sporočili celjski policisti. Podrobnosti bo dopoldne predstavil Aleš Slapnik, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Celje.

Mladoletnik je bil nazadnje "na delu" pred tednom dni, ko smo poročali, da je potniški vlak v Celju trčil v različne večje predmete. Te je na tire nastavil omenjeni osumljenec.

Na tire je med drugim nastavil stole s kovinskim ogrodjem, oglasno tablo oz. silhueto moškega, kuhinjski nož, posamezne dele mestnega kolesa in debelejše vejevje.

Vlak je po trku še lahko peljal do naslednje postaje v Žalcu, nato pa so ga izločili iz prometa. Od tam naprej so za potnike organizirali nadomestni avtobusni prevoz.

Mes: Upam, da smo blizu konca teh norosti

Na Slovenskih železnicah zavržna dejanja najostreje obsojajo in aktivno sodelujejo s Policijo, da bi čim prej odkrili storilce. Direktor Dušan Mes opozarja, da so najnevarnejše mehanske poškodbe, v zadnjih dveh mesecih so jih zabeležili trikrat. "Upam, da smo blizu konca teh norosti," dodaja.

Sabotaže na tirih sicer pospešeno preiskujejo."Prioriteta je, da se to odkriva, dokler se ne najde te skupine oziroma posameznikov, ki so se odločili, da na tak način iščejo svojo pozornost ali pa namenoma škodujejo komurkoli," poudarja Mes.

Ob zaznavi sumljivih ravnanj ali nepravilnosti ob ali na železniški progi o tem nemudoma obvestite Policijo ali pristojne službe Slovenskih železnic.

slovenske železnice celje sabotaža
