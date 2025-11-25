Za tri sabotaže na celjskih tirih osumljen mladoletnik

"Mladoletnik je osumljen, da je v zadnjih treh mesecih na železniške tire v Celju nastavil različne predmete," so sporočili celjski policisti. Podrobnosti bo dopoldne predstavil Aleš Slapnik , vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Celje.

Mladoletnik je bil nazadnje "na delu" pred tednom dni, ko smo poročali, da je potniški vlak v Celju trčil v različne večje predmete. Te je na tire nastavil omenjeni osumljenec.

Na tire je med drugim nastavil stole s kovinskim ogrodjem, oglasno tablo oz. silhueto moškega, kuhinjski nož, posamezne dele mestnega kolesa in debelejše vejevje.

Vlak je po trku še lahko peljal do naslednje postaje v Žalcu, nato pa so ga izločili iz prometa. Od tam naprej so za potnike organizirali nadomestni avtobusni prevoz.