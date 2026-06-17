Za uboj Filipinke na Bledu 12 let zapora

Petčlanski sodni senat pod vodstvom sodnice Nine Prosen je ocenil, da se je obdolženi Mitja Kocjančič zavedal svojega ravnanja in njegovih posledic. Kot je povedala Prosenova, je ženo napadel doma v postelji ter dejanje storil z direktnim naklepom, da ji vzame življenje. Pri določitvi višine kazni je sodni senat kot olajševalne okoliščine upošteval, da pred tem dejanjem še ni bil obsojen, da je bilo dejanje storjeno v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti in da je žrtev s svojim vedenjem v določeni meri sama prispevala k temu, da je do dejanja prišlo. Sodišče mu je zaradi ponovitvene nevarnosti podaljšalo pripor. Tožilka Vesna Primožič je sicer sodišču za kaznivo dejanje uboja, za katerega je zagrožena kazen od petih do 15 let zapora, predlagala izrek dve leti višje, 14-letne zaporne kazni. Obramba pa je predlagala sodišču, naj obdolženega spozna za neprištevnega in mu namesto kazni izreče ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja.

V preteklosti se je zdravil zaradi duševnih težav

V sojenju ni bilo ključno vprašanje, ali je obdolženi res ubil svojo ženo, saj so bili dokazi jasni. 29. decembra 2024 je v stanovanju na Bledu ženo, ki je šele malo pred tem prišla živet k njemu v Slovenijo in s katero sta imela buren odnos, udaril po glavi z ročno utežjo in jo nato še najmanj 27-krat zabodel. Dejanja se ne spominja, ko je prišel k sebi, pa je bila žrtev mrtva. Nato se je sam odpeljal v psihiatrično bolnišnico v Begunje, kjer se je v preteklosti že zdravil. Glavno vprašanje je bilo, ali je bil obdolženi v času dejanja prišteven. Izvedenca psihiatrične stroke sta ocenila, da je zaradi čustvene neuravnovešene osebnostne motenosti ob izrazito hudi čustveni obremenitvi in frustraciji v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti reagiral burno in agresivno. Nista pa ugotovila duševne bolezni oziroma psihoze ali blodenj, zaradi katerih bi bil neprišteven. Kot je dejala tožilka, obdolženi mističnih pojmov in tega, da so mu zamenjali ženo, sprva ni omenjal. O tem je govoril predvsem v svojem zagovoru na glavni obravnavi. Ob tem je tožilka navedla, da iz zdravstvene dokumentacije iz enote za forenzično psihiatrijo v Mariboru, kjer je bil obdolženi pred premestitvijo v pripor v Ljubljani, izhaja, da je obdolženi psihične težave simuliral.