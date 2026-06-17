Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Za uboj Filipinke na Bledu 12 let zapora

Kranj, 17. 06. 2026 17.49 pred 17 minutami 4 min branja 1

Avtor:
K.H. STA
Obdolženi za umor Filipinke na sodišču

Kranjsko okrožno sodišče je 32-letnega Mitjo Kocjančiča spoznalo za krivega kaznivega dejanja uboja v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Za uboj 27-letne žene s Filipinov decembra 2024 na Bledu je bil obsojen na 12 let zapora. Sodba še ni pravnomočna.

Petčlanski sodni senat pod vodstvom sodnice Nine Prosen je ocenil, da se je obdolženi Mitja Kocjančič zavedal svojega ravnanja in njegovih posledic. Kot je povedala Prosenova, je ženo napadel doma v postelji ter dejanje storil z direktnim naklepom, da ji vzame življenje.

Pri določitvi višine kazni je sodni senat kot olajševalne okoliščine upošteval, da pred tem dejanjem še ni bil obsojen, da je bilo dejanje storjeno v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti in da je žrtev s svojim vedenjem v določeni meri sama prispevala k temu, da je do dejanja prišlo. Sodišče mu je zaradi ponovitvene nevarnosti podaljšalo pripor.

Tožilka Vesna Primožič je sicer sodišču za kaznivo dejanje uboja, za katerega je zagrožena kazen od petih do 15 let zapora, predlagala izrek dve leti višje, 14-letne zaporne kazni. Obramba pa je predlagala sodišču, naj obdolženega spozna za neprištevnega in mu namesto kazni izreče ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja.

V preteklosti se je zdravil zaradi duševnih težav

V sojenju ni bilo ključno vprašanje, ali je obdolženi res ubil svojo ženo, saj so bili dokazi jasni. 29. decembra 2024 je v stanovanju na Bledu ženo, ki je šele malo pred tem prišla živet k njemu v Slovenijo in s katero sta imela buren odnos, udaril po glavi z ročno utežjo in jo nato še najmanj 27-krat zabodel. Dejanja se ne spominja, ko je prišel k sebi, pa je bila žrtev mrtva. Nato se je sam odpeljal v psihiatrično bolnišnico v Begunje, kjer se je v preteklosti že zdravil.

Glavno vprašanje je bilo, ali je bil obdolženi v času dejanja prišteven. Izvedenca psihiatrične stroke sta ocenila, da je zaradi čustvene neuravnovešene osebnostne motenosti ob izrazito hudi čustveni obremenitvi in frustraciji v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti reagiral burno in agresivno. Nista pa ugotovila duševne bolezni oziroma psihoze ali blodenj, zaradi katerih bi bil neprišteven.

Kot je dejala tožilka, obdolženi mističnih pojmov in tega, da so mu zamenjali ženo, sprva ni omenjal. O tem je govoril predvsem v svojem zagovoru na glavni obravnavi. Ob tem je tožilka navedla, da iz zdravstvene dokumentacije iz enote za forenzično psihiatrijo v Mariboru, kjer je bil obdolženi pred premestitvijo v pripor v Ljubljani, izhaja, da je obdolženi psihične težave simuliral.

Preberi še Obdolženi naj bi ženo Filipinko ubil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti

Navedbam tožilke se je pridružila Katarina Bradaška, ki je pooblaščenka žrtvine mame. Ta zase in za mladoletna sorojenca žrtve uveljavlja odškodnino za nepremoženjsko škodo v višini 150.000 evrov.

Kocjančičeva zagovornica Mojca Jarc je v zaključni besedi izpostavila, da bi moralo sodišče upoštevati celotno psihiatrično zgodovino obdolženega in prisluhniti psihiatru, ki ga je obravnaval osem let in mu postavil diagnozo obsesivno-kompulzivne in blodnjave motnje. Omenjeni zdravnik bi moral biti po njenem mnenju ključna priča, odločitev sodišča, da ga ne zasliši, pa je opredelila kot kršitev pravice do poštenega sojenja.

Strokovnjak psihiatrije, ki ga je angažirala obramba, je v svoji analizi ocenil, da je obdolženec duševni bolnik s trajno blodnjavo motnjo. Obramba tako trdi, da je obdolženi deloval v stanju neprištevnosti zaradi dolgotrajne in težke duševne bolezni blodnjave motnje in capgrasovega sindroma, saj je verjel, da je bila njegova žena zamenjana z dvojnico.

Kot je dejala odvetnica, je bil že ob vrnitvi s Filipinov v Slovenijo anksiozen, poln vsiljivih misli. Spopadal se je z glasovi, ko so mu dajali ukaze in mu grozili, da se bo njegovim ljubljenim nekaj zgodilo. Zaradi slabega stanja je tudi tik pred dogodkom iskal psihiatrično pomoč, a ga v bolnišnici niso zadržali, temveč so ga odpustili le z zdravili.

"Rad bi šel nazaj v času, pa ne morem. Moram se iz tega veliko naučiti, prej opaziti poslabšanje in iskati strokovno pomoč, dokler je še čas za to, preden postanem preveč dojemljiv za demone. Naučil sem se, do kakšnih groznih dogodkov lahko to pripelje," je v svojem zagovoru izpostavil obdolženi, ki je poudaril, da je vse, kar si je kdaj v življenje želel, biti dober mož, oče, sin in brat.

filipinka uboj na bledu zmanjšana prištevnost umor bled

V UKC Ljubljana odprli prenovljeno stavbo nekdanjega Zavoda za varstvo pri delu

24ur.com Mamo dečka, ki je umrl v razgretem avtomobilu, obsodili na 12 let zapora
24ur.com Za poskus uboja na Jesenicah 43-letniku sedem let zapora
24ur.com Za grozovit umor sodelavca obdolženima po 24 let zapora
24ur.com Sodišče: Četverica kriva za smrt 77-letnika iz okolice Grosupljega
24ur.com Irancu za umor bivše žene na brniškem letališču 25 let zapora
24ur.com Ducmanu za umor matere in poskus umora očeta 30 let zapora
24ur.com Mlademu Mariborčanu 12 let zapora za uboj partnerice
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Artechh
17. 06. 2026 18.20
lej k je slovenec in imamo ime, izdajalci
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Sodišče mu je prepovedalo skupno kopanje s triletno hčerko
Skriti francoski biser za sproščen družinski oddih
Skriti francoski biser za sproščen družinski oddih
Nekateri Slovenci očetovstvo priznajo šele po več desetletjih
Nekateri Slovenci očetovstvo priznajo šele po več desetletjih
Z več kot 30 let mlajšo pričakuje drugega otroka
Z več kot 30 let mlajšo pričakuje drugega otroka
zadovoljna
Portal
Ne boste verjeli, kako je videti žena slavnega nogometaša
Sprememba sporeda: Priljubljena serija se poslavlja, na program prihaja nova
Sprememba sporeda: Priljubljena serija se poslavlja, na program prihaja nova
Balerinke, ki bodo letošnje poletje nepogrešljive
Balerinke, ki bodo letošnje poletje nepogrešljive
O njej trenutno govori celotna regija
O njej trenutno govori celotna regija
vizita
Portal
Popolna zadnjica: pozabite počepe in izberite ti dve vaji
Vas boli križ? Teh opozorilnih znakov nikakor ne smete prezreti
Vas boli križ? Teh opozorilnih znakov nikakor ne smete prezreti
Vanessa Trump odkrito spregovorila o svoji izkušnji z rakom dojke
Vanessa Trump odkrito spregovorila o svoji izkušnji z rakom dojke
Ali je narcisizem deden?
Ali je narcisizem deden?
cekin
Portal
OECD nad obvezno božičnico. Bodo delavci ostali brez zimskega regresa?
Iščejo kader, pogoji pa boljši, kot mislite: ta poklic v Sloveniji raste
Iščejo kader, pogoji pa boljši, kot mislite: ta poklic v Sloveniji raste
Odločitev, ki lahko spremeni vašo plačo in kariero
Odločitev, ki lahko spremeni vašo plačo in kariero
Največja napaka starejših zaposlenih: delajo več, a so manj opazni
Največja napaka starejših zaposlenih: delajo več, a so manj opazni
moskisvet
Portal
Umrla igralka iz serije, ki so jo Slovenci oboževali
Pretresljive zgodbe ljudi, ki so ušli serijskim morilcem
Pretresljive zgodbe ljudi, ki so ušli serijskim morilcem
Zvezdnik razkril diagnozo raka
Zvezdnik razkril diagnozo raka
V teh državah več kot polovica ljudi živi sama – strokovnjaki opozarjajo na nov trend
V teh državah več kot polovica ljudi živi sama – strokovnjaki opozarjajo na nov trend
dominvrt
Portal
Ravno ko dozori, poči: to napako pri paradižniku dela skoraj vsak
Kako odgnati golobe z balkona: preprosti triki, ki jih golobi ne prenesejo
Kako odgnati golobe z balkona: preprosti triki, ki jih golobi ne prenesejo
Mačka prekinila predstavo in postala zvezda večera
Mačka prekinila predstavo in postala zvezda večera
Tako bo vaša solata uspevala tudi v največji poletni vročini
Tako bo vaša solata uspevala tudi v največji poletni vročini
okusno
Portal
Hit poletja: ledena kava, ki jo boste pili vsak dan
Domači gyros kot v Grčiji: recept, ki vedno uspe
Domači gyros kot v Grčiji: recept, ki vedno uspe
Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih
Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih
Osvežilna pijača, ki je to poletje zasenčila klasični aperol
Osvežilna pijača, ki je to poletje zasenčila klasični aperol
voyo
Portal
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Moje sonce
Moje sonce
Prevarantki
Prevarantki
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763