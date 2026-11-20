Pri gradnji ali prenovi doma je zato dobro razmisliti, katere rešitve ustrezajo našim potrebam in kako jih med seboj uskladiti. Po Sloveniji smo poiskali osem ponudnikov , pri katerih lahko raziščete možnosti za sodobnejši, prijetnejši in bolj funkcionalen dom.

Električne napeljave kot osnova sodobnega doma

Ko načrtujemo novo kuhinjo, prenavljamo kopalnico ali preurejamo dnevno sobo, se hitro pojavijo vprašanja o električnih priključkih. Kje bodo vtičnice, koliko svetil potrebujemo in ali obstoječa napeljava sploh ustreza novim napravam? O tem je najlažje razmišljati še pred zaključnimi deli, ko je morebitne spremembe mogoče izvesti brez ponovnega poseganja v urejene stene.

V Besnici pri Ljubljani deluje družinsko podjetje Elektroinštalacije, Igor Bolte s.p., ki se ponaša s 25-letno tradicijo. Ukvarjajo se z izvedbo in prenovo elektroinštalacij, montažo razsvetljave, stikal in vtičnic ter odpravljanjem električnih okvar. Njihova posebnost je tudi dežurna podpora za nujne okvare 24 ur na dan, ki jo zagotavljajo na terenu po Sloveniji.

Pri sodobnejših objektih se lahko načrtovanje elektrike razširi tudi na povezovanje različnih naprav in njihovo upravljanje. V Novem mestu že od leta 1991 deluje ELFIS d.o.o., ki izvaja elektroinštalacije v stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektih. Poleg električnih napeljav izdelujejo električne in krmilne omare ter urejajo strelovodne sisteme in varnostno razsvetljavo.

Za tiste, ki si želijo več nadzora nad delovanjem svojega doma, ponujajo še inteligentne inštalacije. Te omogočajo povezovanje različnih električnih sistemov, ki jih lahko glede na izbrano opremo upravljamo centralno ali na daljavo. Tako lahko na primer upravljanje razsvetljave in drugih povezanih naprav prilagodimo svojemu vsakdanu.

Poleg načina uporabe elektrike pa vse več lastnikov hiš razmišlja tudi o njeni proizvodnji. ELSA Elektro Sladič d.o.o. iz Kočevja se ukvarja z montažo sončnih elektrarn in elektroinštalacijami na stanovanjskih ter poslovnih objektih. Njihova ponudba vključuje tudi električne polnilnice, zato so zanimiva izbira za gospodinjstva, ki želijo pri urejanju doma razmišljati še o prihodnjih potrebah po električni energiji.

Kako poskrbeti, da bo doma prijetno toplo?

Pri ogrevanju ni ene rešitve, ki bi enako dobro ustrezala vsaki hiši. Veliko je odvisno od izolacije, velikosti prostorov, obstoječih napeljav in načina, kako dom uporabljamo. Pred izbiro nove naprave je zato smiselno primerjati različne možnosti in preveriti, kako bi jih lahko vključili v obstoječi ogrevalni sistem.

V Celju že od leta 1992 deluje družinsko trgovsko podjetje SLADA d.o.o., kjer ponujajo opremo za ogrevanje in prezračevanje. V njihovi trgovini lahko izbirate med toplotnimi črpalkami, klimatskimi in prezračevalnimi napravami ter sistemi za ogrevanje na lesno biomaso. Kot del skupine Veto Group ponujajo širok izbor izdelkov za strojne inštalacije, kupcem pa pomagajo pri izbiri opreme glede na značilnosti objekta in njihove želje.

Ko izberemo ustrezen sistem, je naslednji korak strokovna vgradnja. Dušan Gril s.p. iz Vrhol pri Laporju na Štajerskem izvaja montažo in servis toplotnih črpalk. Poskrbi za priklop naprav na ogrevalni sistem, ukvarja pa se tudi s centralnim, talnim in radiatorskim ogrevanjem ter vodovodnimi inštalacijami. Pri njem se lahko dogovorite tako za vgradnjo nove opreme kot za vzdrževanje obstoječih naprav.

Za zanesljivo ogrevanje pa ni dovolj le ustrezna montaža. Naprave potrebujejo tudi redne preglede, pri starejših sistemih pa se lahko sčasoma pojavi potreba po posodobitvi celotne kotlovnice. V Matkah pri Preboldu deluje Instalacije Marcen d.o.o., podjetje z več kot 25-letnimi izkušnjami na področju ogrevanja. Med drugim so pooblaščeni serviser ogrevalnih naprav Vaillant, za katere opravljajo diagnostiko, vzdrževanje in popravila. Poleg tega vgrajujejo toplotne črpalke, talno gretje in druge ogrevalne sisteme ter izvajajo prenove kotlovnic.

Sodobne ogrevalne naprave pa niso edina možnost za prijetno toploto. Marsikdo si v dnevni sobi še vedno želi kamina, ob katerem lahko preživlja hladne zimske večere v prijetni atmosferi ognja. Pečarstvo Jurij Škoda s.p. iz Vinjega Vrha pri Šmarjeških Toplicah izdeluje kaminske rešitve po meri, prilagojene prostoru in željam naročnika. Poleg sodobnih in klasičnih kaminov se ukvarjajo tudi z izdelavo lončenih peči, krušnih peči in zidanih štedilnikov. Pri načrtovanju upoštevajo tako videz prostora kot ustrezno dimniško napeljavo, ogrevalne potrebe in varnost izvedbe.

Svež zrak in prijetne temperature tudi poleti

Ko so prostori dobro izolirani in pozimi prijetno ogreti, se pojavi še vprašanje prezračevanja. Z odpiranjem oken sicer hitro spustimo v prostor svež zrak, vendar ob tem pozimi izgubljamo toploto, poleti pa lahko v stanovanje spuščamo vročino. Ena od možnosti je prezračevanje z rekuperacijo, pri katerem se del toplote odpadnega zraka prenese na svež zunanji zrak.

Za takšne rešitve je specializirano ljubljansko podjetje Klemavet d.o.o., ki ponuja prezračevalne sisteme z rekuperacijo. Kot partner nemškega proizvajalca SEVentilation vgrajujejo lokalne rekuperatorje, pri katerih keramični hranilnik pomaga zmanjševati toplotne izgube med izmenjavo zraka. Takšna rešitev je zanimiva tudi za že urejena stanovanja, saj podjetje izvaja potrebne zidne preboje in naknadno vgradnjo naprav.

Prezračevanje pa samo po sebi ne nadomesti hlajenja, kadar se prostori poleti močno segrevajo. Takrat pridejo prav klimatske naprave, pri katerih je pomembno izbrati ustrezno moč in položaj notranjih enot.

Pri podjetju Elektroinštalacije, Igor Bolte s.p., ki smo ga spoznali pri električnih napeljavah, se ukvarjajo tudi z montažo in servisom klimatskih naprav. Vgrajujejo split sisteme za posamezne prostore ter multi split sisteme, pri katerih je mogoče na eno zunanjo enoto povezati več notranjih. Pred montažo upoštevajo velikost in razporeditev prostorov, možnosti električnega priklopa ter dostopnost mest, kjer bodo naprave nameščene.