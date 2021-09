Za ugodnejši nakup upoštevajte teh 5 nasvetov

Prihranite lahko še preden se odpravite po nakupih. Vas zanima, kako? Pred nakupovanjem preglejte, katerim izdelkom v vaši shrambi se izteka rok in najprej uporabite te. Na takšen način lahko načrtujete svoj jedilnik in tako poskrbite, da izdelkov pred iztekom roka ne zavržete. Nato dobro poglejte, kateri izdelki vam manjkajo. Natančen pregled vam namreč pomaga, da v trgovini ne kupujete izdelkov, ki jih sicer že imate.

Trgovci nudijo mnoge kupone, vi pa jih morate le izbrskati in jih optimalno uporabiti. Večje nakupe lahko načrtujete, takrat ko so na voljo kuponi za popust na celoten nakup, saj tako prihranite kar nekaj denarja. Koristite pa lahko tudi kupone za popuste, ki veljajo na en izdelek. Ugodnost boste najbolje izkoristili, tako da kupon unovčite na izbran dražji izdelek.

V novem Sparovem katalogu lahko poiščete razne količinske popuste, še dodatno pa lahko prihranite s ponudbami 2 + 1 GRATIS, 4 + 2 GRATIS ...

4. Preklopite na trgovske znamke

V trgovinah ste najbrž že opazili, da trgovci ponujajo tudi svoje lastne trgovske znamke. Izdelki teh znamk so navadno še cenejši od ostalih, a to nikakor ne pomeni, da so slabše kakovosti. Ravno obratno: takšni izdelki so le cenejši, kakovost pa je zagotovljena, saj jih proizvajajo priznani proizvajalci, ki imajo tudi svoje lastne znamke. Veliko proizvajalcev je tudi slovenskih.

V Sparu nudijo več kot 500 izdelkov S-BUDGET , veliko izmed njih pa se ponaša s senzorično oceno »odlična kakovost«, ki jo podeljuje Biotehniška fakulteta.

5. Kupujte trajno znižane izdelke

Pred nakupom opravite »manjšo raziskavo« in poiščite trgovino, kjer nudijo trajno znižane izdelke. Tako lahko cenejše izdelke kupujete dlje časa – velikokrat popusti veljajo tudi več mesecev!

Trajno znižane izdelke poiščite v Sparu! V stalni ponudbi najdete več kot 2000* izdelkov priznanih blagovnih znamk s »trajno znižano ceno«, ki velja najmanj do konca leta 2021. Za še več ugodnih ponudb preverite Sparov letak »Zanesljivo ugoden nakup« , ki je aktualen le še do torka, 14. 9. 2021! *Velja za trgovine največjega formata.

Zaupali smo vam 5 nasvetov za ugodno nakupovanje, vi pa jih izkoristite ob naslednjem nakupu in tako prihranite nekaj denarja.

