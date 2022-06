V dobrodelni igri na srečo, s katero sta fundacija Koraki za Urbana in društvo Palčica pomagalčica zbirali denar za razvoj zdravila za triletnega Urbana, ki zaradi genske okvare ne more hoditi in govoriti, je bilo izžrebanih 55 dobitnikov. Z izkupičkom akcije so zadovoljni, prodanih je bilo skoraj 10.000 Urbanovih srečk. Doslej so zbrali dober milijon evrov, potrebujejo pa še enkrat toliko. Zato se zbiranje donacij z SMS sporočili in nakazili nadaljuje.