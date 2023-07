Za ureditev prometa v Vratih in na Vršiču se obetajo zapornice

O rešitvah in načrtih za prometno ureditev doline Vrata in prelaza Vršič so predstavniki lokalnih skupnosti, strokovnih institucij in ministrstev govorili na petkovem posvetu o umirjanju prometa v alpskih dolinah, ki so ga pripravili v Kranjski Gori. Sodelovala sta tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan.

Bratuškova je povedala, da bo promet v dolino Vrata omejen z zapornico, maksimalnim številom plačljivih parkirnih mest in urejenim javnim prevozom. Promet na prelaz Vršič pa bo urejen z zapornicama na vsaki strani prelaza in prav tako z maksimalnim številom plačljivih parkirnih mest na vrhu ter urejenim javnim prevozom. Za vse tranzitne potnike bo čez Vršič omogočen brezplačen prehod, saj gre za državno cesto.

Minister Brežan je prepričan, da so omenjene rešitve korak v pravo smer. Izpostavil je pomen tega, da pri njihovem snovanju sodelujejo vsi deležniki, vključno s pristojnimi ministrstvi, Direkcijo RS za infrastrukturo, javnim zavodom Triglavski narodni park (TNP), Zavodom RS za varstvo narave in lokalnimi skupnostmi.

"Omejevanje prometa je zagotovo prava rešitev, ki se je kot taka že pokazala v nekaterih primerih dobrih praks, ki se uvajajo v okviru skupnosti Julijskih Alp, pri čemer prednjači Bohinj, izkušnje s tem pa imamo tudi že na primorski strani," je navedel Brežan in pojasnil, da sedaj podoben koncept določitve zmogljivosti parkirišč, omejitve osebnega motornega prometa in vzpostavljanja javnega prevoza uvajajo tudi na državne ceste. "Korak za korakom bomo zagotovo prišli do režima in stanja, ki si ga želimo," dejal.