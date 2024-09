Za utico za peko kostanja na Prešernovem trgu 9500 evrov

Dražba je potekala za vsako od šestih lokacij posebej za celotno sezono, torej od 1. oktobra do 31. januarja, in je bila v primerjavi z lanskoletno veliko bolj umirjena in brez nasprotovanj.

Največ zanimanja je bilo za najem utice na Prešernovem trgu z izklicno ceno 9000 evrov, na to dražbo so se prijavila štiri podjetja. A je izklicno ceno za 500 evrov zvišal le zastopnik podjetja Shari-Go, ostali trije dražitelji na ceno 9500 evrov niso pristali. Za utico bo tako kot lani podjetje Shari-Go moralo plačati 9500 evrov in 22-odstotni davek na dodano vrednost.