Za varno vožnjo na avtocesti ključno pravilno prehitevanje

Avtocesta velja za najvarnejšo cesto. A pogosto vozniki za vožnjo uporabljajo tudi levi pas. S tem se zniža hitrost vseh vozil, nastajajo zastoji, vozniki pa postanejo nestrpni. Poveča se tudi možnost za nalet vozil. Zato na agenciji za varnost prometa (AVP) pozivajo k pravilnemu prehitevanju. Po prehitevanju se naj vozniki umaknejo na desni pas.

icon-expand Gorenjska avtocesta FOTO: Dreamstime

Za varen in tekoč promet na avtocestah so ključni pravilno izvedeni manevri prehitevanja in vračanja na desni prometni pas, so zapisali v sporočilu za javnost. AVP je pozvala voznike, naj se na avtocestah držijo pravila Vozi desno, prehitevaj levo. Kot so opozorili, pri vožnji na avtocesti ne velja prosta izbira prometnih pasov. Levi prometni pas je namenjen prehitevanju, desni pa vožnji po avtocesti, so spomnili. Pred prehitevanjem vozila se mora voznik prepričati, da to lahko stori varno, nato pa vozilo prehiteti brez oklevanja. Po končanem prehitevanju se mora čim prej vrniti na desni prometni pas. Pogosto v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah ter v času povečanega prometa, predvsem ob koncih tedna, vozniki vztrajajo na levem, prehitevalnem pasu. V tem času se promet običajno zgosti na obeh prometnih pasovih, kolona na desnem pasu pa lahko vozi hitreje od kolone vozil na levem pasu. Kot dodajajo na AVP, to ne šteje za prehitevanje.

Prav v času prometnih konic pa pogosto nastanejo fantomski zastoji. Ti nastanejo, ko hitrost zaradi povečanega števila vozil bistveno pade. S tem vozniki nepričakovano ustavljajo, kmalu za tem pa spret vozijo običajno. "Gre za posledico vožnje na prekratki varnostni razdalji, poznega zmanjševanja hitrosti ob dohitevanju počasnejših vozil in menjave prometnih pasov oz. prehitevanje, zaradi katere so drugi vozniki prisiljeni zmanjšati hitrost," so razložili na AVP. Za preprečevanje fantomskih zastojev je bistvena vožnja na ustrezni varnostni razdalji in spremljanje prometa tudi daleč pred seboj. Pomembno je tudi, da vozniki čim manj vozijo po levem pasu, menjavo prometnih pasov pa izpeljejo brez vpletanja drugih vozil - torej da se ne vrivajo v kolono. V skrajnem primeru pride v takšnih okoliščinah tudi do naleta vozil.