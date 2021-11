Za varnost in udobje najdražje jadrnice na svetu v slovenskem morju poskrbel policijski čoln

Policijska uprava Koper je na svojem profilu Facebook objavila fotografijo prestižne velikanke, ki jo spremlja precej manjši čoln slovenske Policije. Ob fotografiji so hudomušno zapisali, da so poskrbeli, da se tudi eden najbogatejših ljudi na svetu v slovenskem morju počuti varno.

Jadrnica, ki se je varno počutila v rokah slovenske Policije, je ena največjih in najnaprednejših super jaht na svetu – z edinstvenimi lastnostmi, kot so podvodna opazovalna enota, hibridni dizelsko-električni pogonski sistem in najsodobnejši navigacijski sistemi, je še zapisal proizvajalec. Vrednost jadrnice se giblje okoli 442 milijonov evrov (500 milijonov dolarjev), kar pomeni, da gre za najdražjo jadrnico na svetu in prav tako eno najdražjih luksuznih plovil.