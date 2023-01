Za vrtec bi lahko starši po novem odšteli od 40 do 55 evrov več

Starša, ki zaslužita povprečno mesečno plačo, za varstvo svojega malčka že zdaj odštejeta približno 320 evrov mesečno. Ko je otrok še obiskoval jasli, sta plačevala še več, skoraj 400 evrov mesečno. In to v enem najcenejših vrtcev v Ljubljani. "Okoli 400 evrov za vrtec in okoli 500 evrov za kredit. To je skoraj tisoč evrov. Kaj šele vsi stroški, ki pridejo. Elektrika, snaga, telefoni in hrana," je dejala mama.

V mestnih občinah so napovedali od 14- do 17-odstotno podražitev, kar za mlada starša pomeni tudi do 55 evrov višjo položnico za varstvo. "50 evrov se sliši malo, a ti na koncu meseca prav pride," dodaja mama. To so seveda grobi izračuni, o konkretnih številkah v vrtcih še ne morejo govoriti. Vse je v prvi vrsti odvisno od tega, za koliko odstotkov bo posamezna občina sploh podražila varstvo.