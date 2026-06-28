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Slovenija

Za več delov države zaradi vročine rdeče opozorilo

Ljubljana, 28. 06. 2026 07.52 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Rdeče vremensko opozorilo

Agencija RS za okolje je zaradi visokih temperatur za danes, ponedeljek in torek za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države razglasila rdeče opozorilo. Za preostali del države velja oranžno. Pristojni opozarjajo tudi na gnečo na cestah, pričakovati je zastoje.

Temperature bi lahko po navedbah Arsa presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Izmerjen je bil 26. junija lani na postaji Dobliče pri Črnomlju. Vročina naj bi popustila v sredo.

Pristojni ob visokih temperaturah pozivajo k ukrepom za zmanjšanje toplotne obremenitve. Med njimi so zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih dejavnosti na prostem in uživanje zadostnih količin tekočin. Dodatno skrb v takih razmerah potrebujejo tudi živali.

Na cestah je medtem tudi danes pričakovati povečan promet in zastoje. V soboto so nastajali med drugim na primorski avtocesti pri Postojni ter na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami.

Na Darsu voznikom svetujejo, da se na pot odpravijo pravočasno in dobro pripravljeni. Pred odhodom naj preverijo aktualne prometne informacije na spletni strani promet.si ali v mobilni aplikaciji Promet+, načrtujejo morebitne postanke in poskrbijo za zadostno količino tekočine v vozilu.

Delavci Darsa bodo skupaj s policijo in Zavodom Reševalni pas tudi danes popoldne na počivališču Studenec v smeri proti Ljubljani voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu.

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