Slovenija

Za več kot devet mesecev bo v Ljubljani povsem zaprta Goriška ulica

Ljubljana, 08. 08. 2025 11.35 | Posodobljeno pred 3 minutami

K.H.
V Ljubljani je trenutno 11 popolnih zapor ulic in cest, od prihodnjega tedna pa bodo za več kot devet mesecev povsem zaprli tudi del Goriške ulice. Razlog: dela na ureditvi Atletskega centra Ljubljana.

Zapora Goriške ulice
Zapora Goriške ulice FOTO: MOL

Iz Mestne občine Ljubljana so sporočili, da bo v sklopu ureditve Atletskega centra Ljubljana zaradi izgradnje podhoda in vodovoda od ponedeljka, 11. avgusta 2025, do predvidoma 31. maja 2026 popolna zapora Goriške ulice med Videmsko in Černetovo ulico. Zaprt bo tudi železniški prehod za pešce.

Obvoz bo potekal preko Aljaževe in Černetove ulice.

"Vse udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije," so pozvali na občini. 

Trenutno je sicer v Ljubljani kar 11 popolnih zapor in več deset delnih zapor cest in ulic.

Informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani in okolici lahko preverite na občinskem portalu PROMInfo.

