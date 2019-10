Za več kot milijon evrov in pol prodali luksuzno vilo Sergeja Racmana

Na koncu jo je slaba banka prodala za dober milijon evrov in pol, kar pa je vsaj poldrugi milijon pod tržno vrednostjo . Kupec graščine je nepremičninsko podjetje RE Invest, ki naj bi bilo povezano s sorodnikom razvpitega poslovneža. To pa bi pomenilo, da je Racman rešil svojo nepremičnino pred zasegom, slaba banka pa je izterjala manj, kot je pričakovala.

Vilo so prodali za dober milijon evrov in pol.

Racmanova graščina sicer stoji na več kot 4500 kvadratov velikem posestvu, ki se nahaja na Rudniku v Ljubljani. Posestvo je v celoti ograjeno z večmetrskim betonskim zidom. Šele posnetki iz zraka razkrijejo, za kako veliko poslopje gre. Velik bazen, ogromen vrt in steklenjak ter dve stavbi.

Spomnimo, Racmana zaradi obtožb zlorabe prostitucije v klubu Marina pri Novi Gorici naša policijaišče tudi z mednarodno tiralico. Kje se trenutno nahaja, ne ve nihče, pred dobrim tednom pa je preko odvetnice Nataše Pirc Musar sporočil, da se ne izogiba postopkom v Sloveniji. Obtožnica njega in še 18 osumljenih bremeni, da so delovali kot hudodelska združba, v kateri so več let za prostitucijo v nočnem klubu izkoriščali kar 413 deklet.