Za večino uporabnikov mobilne telefonije bodo podražitve presenečenje

OGLAS

Spregledane napovedi podražitev Po podatkih raziskave, ki jo je v začetku meseca avgusta izvedel Aragon, se dve tretjini slovenskih uporabnikov mobilne telefonije ne zaveda podražitev, ki so jih to poletje napovedali njihovi operaterji. Ti so sicer v skladu z zakonom uporabnike morali obvestiti o podražitvah, vendar se tega obvestila spomni le četrtina vprašanih. Višji zneski na položnicah mobilnih operaterjev bodo tako za večino Slovenk in Slovencev presenečenje.

icon-expand

60 dni za brezplačno zamenjavo operaterja Ob višanju cen mobilnih storitev imajo vsi uporabniki zakonsko pravico do odstopa od pogodbe brez dodatnih stroškov v 60 dneh od prejetja obvestila o spremembi cen. Uporabniki lahko mobilnega operaterja zamenjajo brez pogodbene kazni in brez vračanja že prejetih preteklih popustov na naročnino. A tega se, po podatkih raziskave, zaveda le petina Slovencev, skoraj 30 % pa napačno meni, da bi odstop od pogodbe pomenil dodatne stroške. Po mnenju Slovencev najmanj draži bob Kar 35 % vprašanih je kot ponudnika, ki najmanj draži svojo ponudbo, navedla bob. Ta že 12 let ne draži svojih storitev, kar so prepoznali tudi uporabniki. Že več kot desetletje drži obljubo in ponuja mobilne pakete brez višanja cen, brez vezave in brez skritih stroškov. V posebni ponudbi, ki velja le do konca avgusta, je svoja največja paketa drzni bob in hit bob znižal na le 5 evrov na mesec za vse nove naročnike za eno leto. V paket drzni bob je poleg neomejenih količin klicev in sporočil SMS vključenih 90 GB prenosa podatkov, v paket hit bob pa 7 GB prenosa podatkov.

icon-expand