Najmočnejši sunki burje bodo na Primorskem v jutranjih urah še lahko dosegali hitrost okoli 100 kilometrov na uro, v severni in vzhodni Sloveniji pa bodo sunki severnega vetra ponekod presegali hitrost 70 kilometrov na uro, opozarja Arso. Za večji del države, natančneje za severozahodni, severovzhodni in jugozahodni del, tako še vedno velja oranžno opozorilo zaradi močnega vetra.

'Ledeni možje so držali besedo'

Dušan Kaplan, ljubiteljski vremenar, ki že vrsto let opazuje vreme in s pomočjo ljudskih modrosti napoveduje, kaj si lahko obetamo, je v oddaji 24UR ZVEČERdejal, da"imata mladost in pomlad iste lastnosti. Nepredvidljivo, muhasto, tako je tudi vreme danes, in nič ni neobičajnega, da je tako."

Že januarja je Kaplan, prav tako v oddaji 24UR ZVEČER napovedal, da do začetka maja ne bomo mogli odložiti zimskih oblačil, kar se je tudi uresničilo. "Ledeni možje so držali besedo. Dežuje tako kot se spodobi in tudi Zofka nam prinaša dovolj padavin, da nam lahko napove prijazno vreme."

"Marec mora biti suh, april mora biti moker, maj pa hladen, da seme ravno toliko zastane, da ga poznejša vročina ne zažge," pravi ljubiteljski vremenar. In dodaja, da si letos ne moremo obetati vročega poletja.

Veter podiral drevesa, Pavličevo sedlo pobelil sneg

Včeraj smo ponekod po Sloveniji beležili pravo zimsko vreme, nekatere predele države je celo pobelil sneg. Na Pavličevem sedlu je do ponedeljka zvečer zapadlo kar 12 centimetrov snega. Narasle so tudi nekatere reke, najbolj v porečju Dravinje, poplavljala pa je reka Krka v naselju Malence.