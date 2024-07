Za večji del države velja oranžno vremensko opozorilo, možna je toča

Po pretežno jasnem vremenu zadnjih dni se bodo danes dopoldne v severni Sloveniji začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, popoldne in zvečer pa tudi drugod po državi. Možne bodo tudi močnejše nevihte, ki bodo proti popoldnevu mogoče v večjem delu Slovenije. Arso je oranžno vremensko opozorilo za popoldne izdal v severovzhodni, jugovzhodni ter jugozahodni Sloveniji, v osrednji ter severozahodni Sloveniji pa je izdal rumeno vremensko opozorilo.

Možni so močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. Ob hudourniških vodotokih so možne poplave, udari strel pa lahko zanetijo požare. Arso ob tem svetuje zadrževanje na varnem mestu v zgradbi, vse, ki bodo v času neurij na prostem, pa poziva, naj si poiščejo zavetje v zgradbah ali v vozilu. Med nevihto odsvetujejo zadrževanje pod drevesi ali daljnovodi ter v bližini hudourniških vodotokov.

Čez dan in zvečer bodo ob plohah in nevihtah prehodno hitro naraščali tudi posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Možna bodo razlivanja vodotokov in zastajanje padavinske vode. Verjetnost za to bo večja v severovzhodni Sloveniji. Tudi drugod v severnem in vzhodnem delu države lahko posamezne reke prehodno dosežejo velike pretoke. V južni Sloveniji bodo pretoki rek še naprej ustaljeni.

V torek, ko bo možna le še kakšna ploha, bodo reke upadale.