Za večji del Slovenije že gori rumena

Temperature se bodo podnevi gibale od 29 do 33 stopinj Celzija, ponoči od 15 do 19 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo še bolj vroče. Popoldne na severu ni izključena kakšna ploha. Visoke bodo tudi v četrtek in petek, ko Arso napoveduje možnost neviht.