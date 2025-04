Za večjo precepljenost odraslih pripravili predlog za cepljenje v lekarnah

Zadnji podatki za letošnjo sezono kažejo, da se je proti gripi cepilo manj kot 17 odstotkov starejših od 65 let, je poudaril Zoran Simonović z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Pri mlajših od 65 let pa je delež cepljenih proti gripi še manjši, skupaj se je letos cepilo le 5,8 odstotkov Slovencev, je dodal.

V Lekarniški zbornici Slovenije so za povečanje precepljenosti med odraslimi pripravili poseben pilotni projekt, ki bi ga izvajali v vseh regijah, je pojasnila Darja Potočnik Benčič iz zbornice. Pri projektu so se zgledovali po tujini, kjer cepljenje v 15 evropskih državah poteka tudi v lekarnah, izvajajo pa ga magisteriji farmacije ali drugi zdravstveni delavci. Te države so pri precepljenosti uspešne, saj s tem povečajo dostopnost cepljenja, je poudarila. V pilotnem projektu bi najprej poskusno cepili proti gripi, je pojasnila.

S cepljenjem v lekarnah bi povečali število cepljenih oseb, dvignili ozaveščenost o pomenu cepljenja, povečali dostopnost cepljenja ne samo za zdrav del populacije ampak tudi za kronične bolnike, ki so pogosti obiskovalci lekarn, je naštela. "Izvajanje cepljena v lekarnah ima več vzporednih pozitivnih učinkov," je dodala.

Potočnik Benčičeva izziv sicer vidi v pomanjkanju kadra, vendar bi se v lekarnah za sezonska cepljenja lahko organizirali, je ocenila. Lekarne so po njenem mnenju preslabo izkoriščen potencial javnega zdravstva. Projekt je pripravljen, potrebujejo le zeleno luč ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa tudi manjše zakonodajne spremembe.

Na ministrstvu so po besedah Gobčeve pilotnemu projektu naklonjeni in upajo, da se bo lahko izvedel že pred naslednjo sezono gripe.

Simonović je kot pomembno izpostavil tudi izobraževanje, ozaveščanje splošne javnosti in opolnomočenje zdravstvenih delavcev, ki izvajajo cepljenje, da bi imeli več izkušenj o ustrezni komunikaciji s pacienti. Tudi med zdravstvenimi delavci je po njegovih navedbah precepljenost nizka.

Treba je izboljšati dostopnost do cepljenja na vse možne načine, tudi v smislu časovne, finančne dostopnosti in širjenja mreže cepljenja, je poudaril Simonović. Potočnik Benčič je ob tem dodala, da bi to lahko dosegli prav s cepljenjem v lekarnah in izkoriščanju lekarn kot prostora promocije.