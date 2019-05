Za večjo varnost in kakovost bivanja bodo omejili tovorni promet

Kot so za STA še pojasnili na ministrstvu, omenjene problematike niso obravnavali v sodelovanju s Hrvaško, so pa sosednjo državo o načrtovani spremembi prometne ureditve obvestili. O ukrepih so obvestili tudi ostale države, iz katerih običajno prihajajo vozila, ki uporabljajo cestne povezave, na katerih bodo s 1. junijem uveljavili spremembe prometne ureditve. Gre predvsem za tovorna vozila namenjena proti Bosni in Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Bolgariji, Črni gori, Romuniji in obratno.