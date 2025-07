Za večjo varnost med poletno sezono: ob Obali več tatvin koles in skirojev

"Več obiskovalcev, več varnostnih izzivov," ob vrhuncu poletne turistične sezone ugotavljajo na koprski policijski upravi. Možje v modrem so na Obali tako že okrepili patrulje, posebno pozornost namenjajo tudi prometni varnosti. Veliko pa lahko naredijo tudi obiskovalci in domačini sami. "Ne puščajte vrednih predmetov na vidnih mestih, zaklepajte vozila, ne puščajte odprtih oken in poskrbite, da bo vaš dom med odsotnostjo videti obiskan," svetujejo. Ob tem so pripravili še nekaj nasvetov, kako se zaščititi pred tatvinami koles in skirojev.

Poletje in turistična sezona sta v polnem teku, kar pomeni povečano število obiskovalcev in začasnih prebivalcev na Obali. "S tem se, kot vsako leto, poveča tudi število varnostnih izzivov," razlagajo na Policijski upravi (PU) Koper. Trenutna varnostna slika na območju PU Koper je sicer stabilna in statistično letošnje leto ne izstopa po številu odklonskih dejanj, vendar pa policisti vseeno opozarjajo na nekaj pomembnih področij, ki naj jim tako obiskovalci kot domačini namenijo večjo pozornost. "Zavedamo se, da posamezni primeri, kot so vandalizem, vlomi ali hrup, močno vplivajo na občutek varnosti. Zato v Policiji ukrepamo takoj. Poostreno nadziramo območja z večjim tveganjem, tudi z več uniformiranimi in civilnimi patruljami, ter dnevno sodelujemo z lokalnimi skupnostmi in sosednjimi varnostnimi organi Hrvaške in Italije. Posebno pozornost namenjamo tudi prometni varnosti – s prilagojenimi postavitvami radarjev in nadzorom voznikov mopedov, ki se pojavljajo kot kršitelji," navajajo na koprski policijski upravi. Vse občane in turiste znova pozivajo k odgovornemu in samozaščitnemu ravnanju, ki je ključno za preprečevanje kaznivih dejanj. Med temi so najpogostejšimi vlomi v vozila in objekte ter tatvine na plažah ali v gostinskih lokalih. "Ne puščajte vrednih predmetov na vidnih mestih, zaklepajte vozila, ne puščajte odprtih oken in poskrbite, da bo vaš dom med odsotnostjo videti obiskan," svetujejo.

Samozaščitno ravnanje in splošni preventivni nasveti Zaščita lastnine in osebne varnosti ostajata ključni. Na PU Koper so pripravili nekaj splošnih priporočil: - Vozila zaklepajte in vrednih predmetov ne puščajte na vidnih mestih. - Vrednih predmetov prav tako ne puščajte brez nadzora v torbah na plaži, v barih in restavracijah. - Poskrbite, da vaš dom med odsotnostjo ne izgleda zapuščen. - Bodite pozorni na sumljive osebe in vozila ter nepravilnosti takoj sporočite na številko 113 ali anonimno na 080 1200.

V poletnih mesecih porast tatvin koles, skirojev in mopedov

Tatvine koles: V letu 2024 so primorski policisti obravnavali 102 tatvini koles, letos v prvih šestih mesecih pa 34. Največ tatvin je bilo v Kopru, Piranu in Izoli.Tatvine skirojev: Policisti na Obali so lani obravnavali 47 tatvin skirojev, od tega je bila večina električnih, v prvi polovici letošnjega leta pa 22, od tega znova večinoma tatvine e-skirojev.Na območju celotne države so v lanskem letu zabeležili 1586 tatvin koles.

V času turistične sezone se poveča tudi število tatvin koles, električnih koles, skirojev in mopedov, predvsem v obalnih mestih, največ v Kopru. "Storilci ciljajo tako na nevarovana kolesa na ulicah in parkiriščih, kot tudi na kolesa, priklenjena na nepremične predmete," pojasnjujejo na PU Koper. Pogosto tatvine potekajo v dnevnem času, tudi na prometnih in obiskanih območjih. Kot dodajajo, je zaskrbljujoč tudi porast tatvin električnih koles in skirojev, ki imajo zaradi svoje vrednosti in popularnosti čedalje večje povpraševanje. "Velik delež teh tatvin je delo organiziranih skupin, ki ukradene predmete prodajajo na domačem in tujem črnem trgu."

Kako se zaščititi? Policisti so pripravili tudi nekaj nasvetov, kako se zaščititi pred tatvinami koles in skirojev: - Shranite račune in dokumente, beležite serijske številke ter naredite fotografije svojih koles in skirojev. - Kolesa in skiroje parkirajte na osvetljenih, video nadzorovanih ali posebej predvidenih mestih. Priklepajte jih na nepremične objekte s kakovostnimi ključavnicami. - Ko jih ne uporabljate, jih hranite v zaklenjenih prostorih. - Vozil, v katerih prevažate kolesa ali skiroje, ne puščajte brez nadzora na neprimernih mestih. - Razmislite o dodatnih napravah za preprečevanje tatvin ali sledilnih sistemih. - V primeru tatvine nemudoma obvestite policijo in posredujte vse informacije. - Delite podatke o ukradenih kolesih / skirojih, da povečate možnosti njihove vrnitve. - Opozarjajte na sumljive osebe ali dogodke in jih takoj prijavite.

Občane tudi pozivajo, da so pri nakupih koles in skirojev, še posebej s sumljivo nizkimi cenami, previdni in zahtevajo dokumente o izvoru, saj lahko v nasprotnem primeru postanejo sodelujoči v kazenskem postopku.

Skupaj za varnejšo skupnost

"Policija zagotavlja aktivno prisotnost in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi ter usmerjanje policistov tja, kjer se pokažejo operativne potrebe. Vsi skupaj pa smo odgovorni za ohranjanje varnega in prijetnega okolja za prebivalce in obiskovalce," poudarjajo na koprski upravi."Vaša vloga je ključna. Lokalni prebivalci najhitreje opazite spremembe – sumljive osebe, vozila ali dogodke. Vse, kar izstopa, nemudoma sporočite na interventno številko 113 ali anonimno na številko 080 1200. Skupaj zmoremo ohraniti naš prostor varen in prijeten za bivanje in obisk. Hvala za vaše zaupanje in sodelovanje," še sklenejo.