Za vedno je odšel naš snemalec Kujtim Bajrami

Spomini novinarjev

"S kom grem?" Klasično vprašanje na organizatorskem pultu, preden se odpravimo na teren in: "Kujtim te čaka," je bil odgovor, ki si se ga vedno razveselil. Ni šlo samo za profesionalnost, ki je bila pri njemu samoumevna, vedel si, da je pred tabo zabaven, sproščen in nasmejan teren, pa naj je bila tema še tako zoprna, sogovorniki neprijetni, povrh pa še časovne, prometne in vremenske muhe. S Kujtimom ob boku je bilo vse preprosto. Vmes obvezen postanek na črpalki, kjer si je bolj za šalo kot zares kupil srečko: "Eni zapravljajo za tobak, jaz si kupim srečko, ceneje in bolj zdravo" je rekel in začel razmišljati, ne kako bi morebiten dobitek zapravil, ampak s kom ga bi delil. Kujtim, nazadnje sva se srečala, ko te je bolezen že pošteno načela, a nasmeha z obraza in dobre volje ti ni vzela. Nekaj v smislu "bo, če ne, bomo pa potisnili," si dejal in niti v sanjah si ne bi mislil, da se vidiva zadnjič. "S kom grem?" bo ostalo vprašanje, tvojega imena žal ne bo več med odgovori. A odšel boš še vedno z nami na teren, prepoznali te bomo v nasmehih, sproščenih in zabavnih trenutkih." - Novinar 24UR, Marko Gregorc

"Danes ne zberem pravih besed, ker jih ni ... Ko sva se še pred kratkim slišala, si mi rekel, da si v redu, ker ti si bil pač vedno v redu, pa kako bi prišel rad nazaj med nas, v službo. Oh, kako smo si tega želeli tudi mi. In še vedno si srčno želimo, da bi se vrnil, ker si odšel boleče prehitro. Dragi moj zabavljač, hvala za tvoj nalezljiv smeh, ki ga še zdaj slišim, za iskriv pogled in večni optimizem. S tabo ni bil noben teren stresen in naporen. Sploh ni bil delo, bilo je prijateljsko druženje. "Neki tazga, kar ni za vsacga," kot si rad rekel. Dostikrat sva službeno tečnobo prebila s šalami na svoj račun, ko sva pojedla kaj sladkega in si rekel, da se morava za tako telo pač odrekat. Hvala za vse pogovore o mačkah in tiste najine navihane "mjaw mjaw, phhh", ko sva se srečala. Rad si imel morje, pa dosti si me spraševal o oljkah. Sva se zmenila, da prideš enkrat pomagat. Drugo leto jih bom pobirala zate. Pogrešala te bom." - Novinarka 24UR, Tjaša Dugulin