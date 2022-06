Za vedno se znebite žuželk na dvorišču enostavno in hitro

Trappoly viseče pasti v obliki skled z dvema vhodnima luknjama privabljajo vse vrste žuželk s sladko vabo, kot sta sok ali med, ki ju postavimo na dno posode. Hrošči ostanejo ujeti in med zalivanjem rastlin in pitjem popoldanske kave vas ne bodo več nadlegovali.

Če imate na balkonu ali na dvorišču rože in druge rastline, ste obsojeni na stalno prisotnost čebel, sršenov in komarjev. Žuželke se običajno zbirajo na hrani, pritegne pa jih predvsem sladka živila.

V želji, da bi rešili ta dobro znani problem, se je en inovator odločil uporabiti metodo odganjanja žuželk, ki je znana že več sto let. Povsem naraven način odganjanja žuželk je spremenil vsakdanje življenje na tisoče ljudi, ki so ga preizkusili.

Piki, srbenje, pordelost kože, brenčanje ... Žuželke lahko pokvarijo še tako lepo priložnost za žar. Poleg tega so še posebej ogroženi majhni otroci, hišni ljubljenčki in ljudje, alergični na čebelje pike, zato je skrb zanje nenehno prisotna.

Za razliko od večine zapletenih in dragih rešitev za odganjanje žuželk se ta past postavi v trenutku in tu je kako.

Pozabite na strupene repelente

Poleg enostavne uporabe ima viseča past za žuželke še eno veliko prednost. Repelenti proti žuželkam, ki so na voljo v trgovinah, so namreč narejeni na osnovi kemikalij škodljivih za ljudi, rastline in okolje. Trappoly pa je narejen kot nestrupen in učinkovitejši nadomestek zanje.

Preden bodo komarji in ose začeli leteti okoli vas, jih bo on ujel brez kemikalij in potrebe po drugih pripomočkih.

Dve pasti, ki ju boste uporabljali desetletja

Odporne pasti Trappoly se lahko uporabljajo leta brez dodatkov v obliki tablet, gelov ali razpršil, ki iz meseca v mesec bremenijo gospodinjski proračun.

Ko enkrat investirate v viseče pasti, ste rešili nadležen problem za naslednjih nekaj desetletij, saj ABS plastika, iz katere so izdelane, zdrži tudi največje spremembe zunanje temperature, udarce in vremenske ujme.

Izboljšano in varno spletno nakupovanje - samo na Flamingoshope strani poiščite Trappoly - Visečo past za žuželke in pridobite neverjetne popuste!

Za popolno zvestobo svojim strankam trgovina Flamingoshop ponuja vračilo denarja, brez dodatnih vprašanj in brez zapletov. Torej, če iz kakršnegakoli razloga želite izdelek vrniti, lahko to storite in denar vam bo vrnjen.

OPOMBA: Popust na to visečo past za žuželke je časovno omejen in traja do polnoči oziroma do razprodaje zalog. Zato pohitite, saj je na zalogi, ki se topijo z veliko hitrostjo le še nekaj kosov Trappoly - Viseče pasti za žuželke.

Preprosto in hitro se znebite vseh žuželk na dvorišču.





Naročnik oglasa je Net Sales Ltd.