Dela na 'primorki': Proti Vrhniki po enem pasu, od Črnega Kala pa po stari cesti

Od sobote od 14. ure do ponedeljka do 5. ure bodo tako potekala vzdrževalna dela na betonski konstrukciji v predoru Dekani. Zaradi tega bo v celoti zaprt odsek med Črnim Kalom in Srminom. Zaprta bosta tudi priključka Črni Kal in Luka Koper ter razcep Srmin. Promet bo preusmerjen na vzporedno državno cesto, so v najnovejši prometni napovedi pojasnili na Darsu.

Od sobote od 12. ure do nedelje do 22. ure pa bo na odseku med Brezovico in Vrhniko proti Kopru v dolžini približno enega kilometra promet potekal samo po prehitevalnem pasu. Potrebno je namreč nujno popravilo vozišča.